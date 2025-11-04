Keira Knightley sieht sich ungern in "Fluch der Karibik"

Keira Knightley (40) hat offenbart, warum sie die Filme der Fluch der Karibik-Reihe, in denen sie die Rolle der Elizabeth Swann verkörperte, selbst noch nie angesehen hat. In der BBC Radio 2 Show von Scott Mills erklärte die Schauspielerin, dass sie sich nicht wohl damit fühle, sich selbst auf der Leinwand zu betrachten. "Es ist einfach zu viel Gesicht. Wirklich nah dran, ein großes Gesicht. Niemand muss das sehen", scherzte die Schauspielerin, die eine Oscar-Nominierung für "Stolz und Vorurteil" erhielt. Auch andere Filme wie die romantische Komödie Tatsächlich... Liebe habe sie nach der Premiere nicht noch einmal geschaut. Ihre Rolle in der beliebten Piratenfilmreihe bleibt jedoch unvergessen, da sie Keira internationale Bekanntheit einbrachte. Auf die Frage, wie sich ihre Figuren in der Geschichte verhalten, gab sie zu, dass sie sich an viele Details ihrer früheren Rollen nicht mehr erinnern kann.

Seitdem "Dead Men Tell No Tales" in die Kinos kam, halten sich die Spekulationen um einen sechsten Teil der Reihe hartnäckig. Orlando Bloom (48), der als Will Turner an Keiras Seite spielte, äußerte sich optimistisch über eine mögliche Rückkehr der Piraten-Saga. In der Sendung "This Morning" zeigte sich der Schauspieler begeistert von der Idee, alte Bekannte vor der Kamera wiederzutreffen: "Es wäre toll, wenn die Band wieder zusammenkommt", sagte der "Herr der Ringe"-Star. Produzent Jerry Bruckheimer (82) kündigte bereits an, dass an zwei neuen "Fluch der Karibik"-Projekten gearbeitet werde, eines mit und eines ohne Johnny Depp (62), wie Daily Mail berichtete. Offizielle Details von Disney gibt es bislang allerdings nicht, was Orlando dazu veranlasste, sich zurückzuhalten: "Ich weiß wirklich nicht, wie es damit weitergeht, aber wir werden sehen, wohin es führt."

Die "Fluch der Karibik"-Filme wurden nicht nur zum Kassenschlager mit weltweit über 4,5 Milliarden US-Dollar Einnahmen, sondern hinterließen auch einen gemischten Eindruck bei den Beteiligten. Für Keira war die Reihe sowohl ein großer Karrieresprung als auch eine Herausforderung. In einem früheren Interview äußerte sie, dass die Filme sie "gemacht und zerbrochen" hätten. Orlando, der seit Juli dieses Jahres von seiner Ex Katy Perry (41) nach knapp zehn gemeinsamen Jahren getrennt lebt, erinnerte sich indes sentimental an die Dreharbeiten und bezeichnete jene Ära in einem Gespräch mit Entertainment Weekly als einen "anderen Lebensabschnitt". Trotz allem bleibt die Reihe für beide Schauspieler ein wichtiger Teil ihrer Karriere.

Getty Images Keira Knightley, Schauspielerin

ActionPress/United Archives GmbH Keira Knightley und Johnny Depp

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom im April 2024