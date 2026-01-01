Ups: Kylie Kelces Tochter aß versehentlich Hundefutter

Kylie Kelce (33) hat einen ehrlichen Mama-Moment mit ihren Followern geteilt. In einem Video, das sie auf Instagram postete, schildert die Podcasterin, wie sie ihre Familie durch die kalte Jahreszeit manövriert – mit Humor, Plan und jeder Menge Desinfektionsmittel. Die vierfache Mutter nennt sich selbst darin die "Defensivkoordinatorin des Kelce-Haushalts" und erklärt, warum sie in der Grippesaison kein Risiko eingeht. Dabei plaudert sie offen über die Eigenarten ihrer Kinder: "Vier Kinder. Zwei in der Schule. Eine, die Cracker vom Boden leckt und versucht, sie mir zu füttern. Eine andere, die aus Versehen Hundefutter gegessen hat", sagt Kylie in dem Clip. Ihr Fazit über den turbulenten Alltag mit den "absolut ekelhaften" kleinen Wirbelwinden: "Keime sind überall. Deshalb lasst uns unsere Verteidigung aufbauen."

Im Video macht Kylie deutlich, dass der Alltag mit Schulkindern und Kleinkindern ein permanentes Trainingslager gegen Viren ist. Die ehemalige Hockeyspielerin bekennt, dass ihr innerer Ordnungsdrang in diesen Wochen auf Hochtouren läuft. Gleichzeitig schwingt bei ihren Worten jedoch Gelassenheit mit: Kleine Ausrutscher wie der Griff in den Napf des Familienhundes werden mit einem Lächeln abgehakt, solange alle gesund bleiben. Parallel dazu erzählte Kylies Ehemann Jason Kelce (38) im Wall Street Journal, wie sehr sich das Familienleben verändert hat, seit sein Gesicht "überall im Fernsehen" zu sehen ist. Öffentliche Ausflüge würden aufwendiger, aber unmöglich seien sie nicht: "Wir finden Wege, das hinzubekommen", sagte der Ex-NFL-Profi und verwies auf Familienbesuche in Freizeitparks – mit ein paar zusätzlichen Fotostopps.

Trotz allen Trubels versuchen die beiden, ihren Töchtern einen möglichst normalen Familienalltag zu bieten. Kylie betont immer wieder, wie viel Geduld Jason im Umgang mit den vielen Kinderfragen aufbringt und wie viel Zeit der Sportler abseits der Kameras mit seinen Mädchen verbringt. Schon bei einem Charity-Event in New York stellte sie humorvoll klar, dass sie es als Vorteil sieht, dauerhaft in seinem "Team" zu sein. Während Kylie in ihren Videos die chaotisch-liebenswerte Realität des Familienlebens teilt, zeigt sich Jason als engagierter Vater, der nicht nur auf der großen Bühne, sondern vor allem zu Hause bei den vier Töchtern gefragt ist. Genau dieser Mix aus Bodenständigkeit, Selbstironie und Teamgedanken prägt das Bild, das das Paar nach außen abgibt. Sie lassen ihre Fans an ihrem Leben teilhaben und zeigen auch die kleinen, sehr menschlichen Pannen, wie einen versehentlichen Griff ins Hundefutter.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kylie Kelce, Ehefrau von Jason Kelce

Anzeige Anzeige

Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce mit ihren Kids Elliotte, Wyatt (u.) und Bennett (o.)

Anzeige Anzeige

Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce mit ihrer Tochter, Mai 2020