Papa-Tochter-Moment: Orlando Bloom turnt am Strand mit Daisy

Orlando Bloom (48) genießt rührende Momente mit seiner Tochter. Am Donnerstag teilte der Schauspieler ein seltenes Foto von ihm und Daisy (5) in seiner Instagram-Story. Auf dem Schnappschuss balanciert sie auf seinen Schultern, während die beiden dem Meer und einem beeindruckenden Sonnenuntergang entgegenblicken. Dabei sind nur ihre Umrisse zu erkennen – sowohl Orlando als auch Daisys Mutter Katy Perry (41) bemühen sich sehr, die Privatsphäre ihres Sprosses zu schützen. In der Ecke des Bildes ist obendrein Biggie Smalls, der Pudel des Fluch der Karibik-Darstellers, zu sehen.

Es ist nicht das erste Mal in jüngster Zeit, dass Orlando solche Familienmomente teilt. Anfang des Monats postete er ein weiteres Bild von Daisy beim Frühstück auf Social Media und kommentierte scherzhaft die wilde Lockenmähne seiner Tochter: "Die Haare sind alles". Nach einem turbulenten Sommer scheint der Filmstar den Oktober für Aktivitäten mit seinen Liebsten zu nutzen. Sohnemann Flynn lud er kurz zuvor auf ein Abenteuer in einem Escape-Room ein.

Nach Katy und Orlandos Trennung machte die "Dark Horse"-Interpretin mit einer pikanten Liebesgeschichte auf sich aufmerksam. Sie wurde bereits mehrfach mit dem ehemaligen kanadischen Premierminister Justin Trudeau (53) gesichtet. Auch ihr Ex-Partner soll sich bereits nach neuen Liebschaften umschauen. Ein Insider berichtete gegenüber The Sun: "Er hat Spaß, aber es ist alles eher entspannt. Gerade genießt er das Leben." Dabei soll er sich besonders gerne in der schicken Rex-Rooms-Cocktailbar in London herumtreiben.

Getty Images Orlando Bloom, Schauspieler

Instagram / orlandobloom Orlando Bloom und Tochter Daisy am Strand

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom bei der Vanity-Fair-Oscar-Party 2025