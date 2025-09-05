Katy-Trennung: Orlando Bloom äußert sich erstmals persönlich

Orlando Bloom (48) hat sich erstmals öffentlich zu seiner Trennung von Katy Perry (40) geäußert. In einem Interview während der Today Show sprach der Schauspieler offen über seine aktuelle Lebenssituation nach dem Liebes-Aus und zeigte dabei viel Optimismus. "Mir geht’s großartig", versicherte Orlando mit einem Lächeln. Trotz der persönlichen Veränderungen stellten er und die Sängerin klar, dass sie sich weiterhin in erster Linie als liebevolle Eltern um ihre Tochter Daisy Dove kümmern werden. Der Schauspieler betonte: "Uns geht es großartig, uns wird es großartig gehen, es gibt nichts außer Liebe."

Das ehemalige Traumpaar hatte zuvor in einem gemeinsamen Statement am 3. Juli bekannt gegeben, dass es seine Beziehung beenden und sich fortan verstärkt auf das gemeinsame Co-Parenting konzentrieren will. Diese Botschaft kam nicht überraschend, da Gerüchte über eine mögliche Trennung bereits zuvor kursierten. Dennoch betonten sowohl Orlando als auch Katy, dass das Wohl ihres gemeinsamen Mädchens das Allerwichtigste sei. "Ich bin so dankbar, wir haben die schönste Tochter", schwärmte Orlando während des Interviews.

In der Zwischenzeit läuft es für den Filmstar beruflich rund: Orlando ist in seinem neuesten Projekt "The Cut" zu sehen, einem spannenden psychologischen Thriller, in dem er die Rolle eines pensionierten irischen Boxers spielt. Der Schauspieler sprach offen über die strikte Diät, die er während der Dreharbeiten unter der Anleitung eines erfahrenen Ernährungsberaters einhielt, um sich körperlich auf die Rolle vorzubereiten. Auf Kohlenhydrate größtenteils verzichtend, hatte er sich in den letzten Wochen vor allem von Thunfisch und Gurken ernährt, um so die gewünschte physische Transformation zu erreichen.

Getty Images Sängerin Katy Perry und Schauspieler Orlando Bloom

Backgrid Katy Perry, Orando Bloom und Tochter Daisy, 2024

Getty Images Sängerin Katy Perry mit Orlando Bloom 2024

