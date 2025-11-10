Diesen Hollywoodstar soll Orlando Bloom gerne daten wollen

Hollywood-Schauspieler Orlando Bloom (48) sorgt erneut für Schlagzeilen, denn Berichte bringen ihn und Schauspielerin Nicole Kidman (58) ins Gespräch. Nachdem Orlando sich diesen Sommer von Sängerin Katy Perry (41) getrennt haben soll und diese zuletzt öffentlich mit Kanadas Ex-Premierminister Justin Trudeau (53) auftrat, gibt es Gerüchte, dass Nicole nun seine Aufmerksamkeit erregen könnte. Ein Insider verriet dem Magazin New Idea, Orlando habe die Oscar-Preisträgerin "ganz oben" auf seiner Wunschliste stehen: "Er träumt schon lange davon, Nicole zu daten." Tatsächlich sollen sich die beiden im Jahr 2002 bei der Vanity Fair Oscar-Party sehr vertraut gezeigt haben.

Damals, kurz nach Nicoles Trennung von ihrem Ex-Mann Tom Cruise (63), habe es eindeutig eine besondere Chemie zwischen ihr und dem charmanten Briten gegeben, so der Bericht. Doch Nicole soll Orlando nicht ernst genommen haben, was diesen angeblich schwer traf. Nun, über zwei Jahrzehnte später, könnte er laut einer weiteren Quelle entschlossener denn je sein, ihre Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Auch Nicole befindet sich inmitten ihrer eigenen privaten Veränderungen: Nach der kürzlichen Trennung von ihrem Country-Sänger-Ehemann Keith Urban (58) im September arrangiert sie sich mit dem neuen Familienmodell. Die Betreuung der gemeinsamen Töchter Sunday Rose und Faith Margaret wurde geregelt – Nicole wird die meiste Zeit mit ihnen verbringen.

Dennoch sei die Schauspielerin in einer guten mentalen Verfassung, hieß es weiter. Freunde sollen ihr raten, sich wieder auf das Leben und auch auf mögliche neue Beziehungen zu konzentrieren. Nicole selbst hat sich zwar nicht zu den Gerüchten geäußert, doch ein charmantes Treffen mit Orlando könnte für frischen Wind sorgen. Die beiden teilen nicht nur eine anhaltende Freundschaft, sondern auch gemeinsame Erlebnisse aus der Vergangenheit, die offenbar bis heute nicht vergessen sind. Inzwischen ist Nicole dafür bekannt, in schwierigen Zeiten Stärke zu zeigen – eine Eigenschaft, die Orlando anscheinend schon lange an ihr bewundert.

Getty Images Orlando Bloom, Schauspieler

Getty Images Nicole Kidman, Schauspielerin

Getty Images Orlando Bloom, Oktober 2024