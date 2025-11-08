Katy Perry verarbeitet Trennung von Orlando in neuem Song

Katy Perry (41) macht mit ihrem neuen Song "Bandaids" offenbar einen emotionalen Schritt in Richtung Heilung. In dem Track verarbeitet die Sängerin, die sich im Juni nach rund zehn Jahren Beziehung von Orlando Bloom (48) trennte, den Versuch, eine zerbrechende Liebe zu retten. Sowohl der Text als auch das Musikvideo scheinen deutlich auf das Liebes-Aus mit dem Schauspieler anzuspielen. "Ich schwöre bei Gott, ich habe es versucht. Keinen Stein habe ich auf dem anderen gelassen. Es lag nicht daran, was du getan hast, sondern daran, was du nicht getan hast. Du warst da – und doch nicht", singt sie.

In dem Lied thematisiert Katy nicht nur den Schmerz über die gescheiterte Beziehung, sondern erinnert sich auch an die schönen Momente – und bleibt dabei schonungslos ehrlich. Eine Zeile, die besonders hervorsticht, lautet: "Ich war es gewohnt, dass du mich enttäuschst. Jetzt nützen Blumen auch nichts mehr." Doch sie betont auch die positiven Aspekte, wie ihre Tochter Daisy Dove (5), die aus der gemeinsamen Zeit hervorging. Im Musikvideo verweilt die Kamera an einer Stelle auf einer einzelnen Gänseblume – eine deutliche Hommage an ihren Nachwuchs. Trotz der Traurigkeit resümiert die 41-Jährige: "Wenn ich alles noch einmal machen müsste, würde ich es wieder tun. Die Liebe, die wir teilten, war es am Ende wert."

Für neue Schlagzeilen sorgte Katy auch abseits ihrer Musik: Bei einem Konzert in Prag überraschte sie die Fans mit einem ehrlichen Geständnis. Als ein Besucher sie spontan fragte, ob sie ihn heiraten wolle, reagierte die Musikerin ohne Umschweife: "Nein! Ich bin mit jemand anderem zusammen, um Himmels willen!" Mit diesen Worten, die in einem TikTok-Video festgehalten wurden, bestätigte sie erstmals, dass sie tatsächlich wieder vergeben ist. Die Gerüchteküche hatte bereits lange gemunkelt – nun war klar: Die Pop-Ikone ist mit Justin Trudeau (53) liiert.

Getty Images Sängerin Katy Perry und Schauspieler Orlando Bloom

Instagram / katyperry Katy Perry mit ihrer Tochter Daisy im Madison Square Garden, August 2025

Getty Images Popstar Katy Perry im July 2025 in Paris