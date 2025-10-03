So krass belastete erste Filmrolle Luca Hännis Familienleben

Luca Hänni (30) und seine Frau Christina Hänni (35) melden sich nach einer kurzen Pause mit ihrem gemeinsamen Podcast "Don't worry, be Hänni" zurück und sprechen dabei offen über die Herausforderungen der letzten Monate. Während Luca mit seinem Debüt als Schauspieler in der Schweizer Musicalverfilmung "Ewige Liebi" eine neue berufliche Erfahrung machte, brachte dies auch einige Belastungen für die kleine Familie mit sich. Die Dreharbeiten nahmen den Sänger stark in Anspruch, und die gewohnte Wochenendroutine mit Christina und ihrer einjährigen Tochter war oft durch Lucas Schwierigkeiten geprägt, sich von seiner Rolle als 17-jähriger "Daneli" zu lösen.

Im Podcast beschreiben sie die Zeit als intensiven Lernprozess für ihre Beziehung. Während Christina zu Hause die Verantwortung übernahm, gab Luca zu, dass er immer wieder Mühe hatte, von seiner Schauspielrolle abzuschalten und sich auf den Familienalltag umzustellen. "Es war nicht so einfach", erklärte er und schilderte, wie fremd ihm die Realität mit Frau und Kind manchmal vorkam. Christina, selbst Tänzerin und durch ihre Erfahrungen in der Showbranche verständnisvoll, merkte an, dass sie nicht auf ihren Mann eifersüchtig war, sondern auf die "sorglosen" Momente, die er während der Dreharbeiten erleben konnte, während sie zu Hause allein mit dem Kind die Nächte durchmachen musste.

Für Luca, der vor allem als Sänger bekannt wurde, stellt der Schritt in die Schauspielerei eine spannende Entwicklung dar. Während seiner Karriere zeigte er sich stets offen für neue Herausforderungen, darunter auch die Teilnahme an Formaten wie Let's Dance, wo er Christina im Jahr 2020 kennenlernte. Die beiden heirateten später und wurden im vergangenen Jahr Eltern. Mit ihrem Podcast bieten sie ihren Fans einen persönlichen Einblick in ihr Familienleben, das trotz der beruflichen Erfolge nicht immer reibungslos verläuft. Ab sofort wird es ihre Episoden nur noch alle zwei Wochen geben – ein Entschluss, um die Balance zwischen beruflichen und privaten Projekten besser halten zu können.

Instagram / christinaluft Christina Luft und Luca Hänni im April 2023

Instagram / christina.haenni Luca und Christina Hänni mit ihrer Tochter im Dezember 2024

https://www.instagram.com/p/DC4kkDpKZ7i/?img_index=1 Luca Hänni am Kölner Dom im November 2024