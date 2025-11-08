Süßer Moment: Luca Hännis Tochter besucht ihn bei Probe

Ein Familienmoment, der ans Herz geht: Luca Hänni (31) durfte sich bei den Proben zu seinem Konzert im schweizerischen Rubigen über einen ganz besonderen Gast freuen: Seine einjährige Tochter stattete ihrem Papa auf der Bühne einen Besuch ab. Die Kleine, die im Juni 2024 das Licht der Welt erblickte, wurde von Mama Christina Hänni (35) begleitet. Neugierig beobachtete sie die Band und ihren Papa und wurde dabei von Christinas Armen aus gefilmt. Der Sänger sorgte mit weichen, großen Kopfhörern dafür, dass die empfindlichen Ohren seines Töchterchens geschützt waren, während er sang. Für einen kurzen Moment tänzelte der Musiker sogar mit seiner Tochter an der Hand, eine Szene, welche die Tänzerin mit den Worten "Papa bei der Arbeit besuchen" bei Instagram teilte.

Der Besuch auf der Bühne war sicher ein Highlight für die Familie, die nach der Geburt ihrer Tochter immer wieder Einblicke in ihr Leben als junge Eltern gibt, unter anderem in ihrem gemeinsamen Podcast "Don't Worry, Be Hänni". Für Luca, der vor Kurzem noch sein durchaus herausforderndes Debüt als Filmschauspieler feierte, kommt nun mit seiner "Love Me Better"-Tour eine weitere spannende Herausforderung. In Deutschland wird er dabei zwischen dem 22. und 29. Januar in sechs Städten auftreten. Seine Frau Christina, die er 2020 in der RTL-Show Let's Dance kennen- und lieben lernte und 2023 schließlich heiratete, unterstützt ihn dabei liebevoll.

Die kleine Familie scheint trotz des Trubels in ihrem Leben in ihrem neuen Alltag gut angekommen zu sein – auch wenn Lucas Dreharbeiten für die Kinoverfilmung des Musicals "Ewigi Liebi" zeitweise ihren Tribut forderten. Christina, die sich online nicht nur als Tänzerin, sondern auch als stolze Ehefrau und Mutter zeigt, fand auf Instagram rührende Worte für ihren Mann: "Ich weiß, es ist nicht immer einfach mit dem Trubel, den wir erleben. Aber das Wichtigste sind solche Momente wie heute, wo wir wissen, dass wir gemeinsam zu dritt sind." Der DSDS-Gewinner der neunten Staffel (2012), der seine Tochter sonst bewusst aus der Öffentlichkeit heraushält, hat mit Christina ein neues Kapitel begonnen, in dem berufliche Erfolge und familiäre Highlights Hand in Hand gehen.

Instagram / christina.haenni Luca und Christina Hänni mit ihrer Tochter im Dezember 2024

Instagram-Story, Screenshot Luca und Christina Hänni legen auch während einer Tour Wert auf Familienmomente, November 2025.

IMAGO / Bildagentur Monn Christina und Luca Hänni, April 2023