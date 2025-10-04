Fans erfreut: Christina & Luca Hänni feiern Podcast-Comeback

Luca (30) und Christina Hänni (35) meldeten sich nach längerer Pause mit ihrem Podcast "Don't worry, be Hänni" zurück. Der Grund für die Auszeit war Lucas Debüt als Schauspieler im Schweizer Kinofilm "Ewige Liebi", in dem er einen 17-jährigen Teenager spielt. Für ihr Comeback nahmen der ehemalige DSDS-Gewinner und die Profitänzerin ihre Folge vor Live-Publikum auf – und begeisterten damit zahlreiche Fans. Unter einem Instagram-Beitrag des Podcasts wird deutlich, wie sehr die Fans das Paar vermisst haben."Es hat so viel Spaß gemacht mit euch. Ihr seid einfach die Besten, natürlich, herzlich und witzig. Einfach ein megasympathisches Traumpaar", schwärmt beispielsweise ein Nutzer, während ein weiterer anmerkt: "Das war ein richtig toller Podcast."

In ihrer neuen Folge "Don't worry, be Hänni" sprachen die beiden über die Herausforderungen der vergangenen Monate. Die Dreharbeiten forderten Luca stark, sodass er nur an den Wochenenden bei seiner Frau und der gemeinsamen Tochter zu Hause war. Die Rückkehr in den Familienalltag fiel ihm schwer. "Manchmal war ich nur sonntags zu Hause und dann war plötzlich meine echte Familie fremd in meinem Leben", erklärte der 30-Jährige. Auch Christina hatte mit der Situation zu kämpfen. Sie blieb mit der Tochter und dem Haushalt zurück, während Luca "sorglos" in seine Rolle eintauchen konnte. "Ich war eifersüchtig auf das Leben, das du da geführt hast", gestand sie. Doch gemeinsam fanden sie zurück zu ihrer gewohnten Nähe.

Luca und Christina Hänni verliebten sich 2020 bei der RTL-Show Let's Dance. Seitdem meistern sie ihre Partnerschaft zwischen Karriere und Familienleben gemeinsam. Den Podcast starteten sie im März 2024, als Christina schwanger war, und teilten seitdem offen ihre Erfahrungen und Herausforderungen als Eltern. Die neue Entscheidung, künftig nur alle zwei Wochen eine Folge zu veröffentlichen, soll mehr Raum für andere Projekte schaffen. Für Luca steht bald die Premiere von "Ewige Liebi" an, die im Februar in Schweizer Kinos zu sehen sein wird – ein weiterer spannender Abschnitt im Leben der jungen Familie.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Bildagentur Monn Christina und Luca Hänni, April 2023

Anzeige Anzeige

IMAGO / STAR-MEDIA Luca Hänni, Sänger

Anzeige Anzeige

Instagram / lucahaenni1 Christina und Luca Hänni, Oktober 2024