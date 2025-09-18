Klartext: Sind Edda Pilz und Micha jetzt noch ein Paar?

Die Beziehung von Edda Pilz und Michael Klotz ist dank der Ausstrahlung von Das Sommerhaus der Stars wohl eine der meistdiskutierten in der Reality-Szene. Einige Zuschauer sind sogar überzeugt, die Influencerin und ihr Partner seien mittlerweile getrennt. Diese Gerüchte schaffen die beiden jetzt in einem Interview mit Bild aus der Welt. "Wir sind noch ein Paar. Für Außenstehende mag es hart klingen, wenn immer wieder eine Trennung im Raum steht", erklärt Edda. Zwar haben sie und Micha immer wieder über Trennung gesprochen, aber sie habe es nie wirklich als Liebes-Aus verstanden. Es sei eher eine "impulsive Reaktion in schwierigen Momenten" gewesen.

Auch für Micha gebe es keinen Grund, an der Beziehung zu zweifeln: "Wir sind ein sehr spezielles Paar. Unsere große Schwäche ist die Kommunikation. Gerade im Sommerhaus, in so einer besonderen und herausfordernden Situation, sind wir immer wieder an unsere Grenzen gestoßen." Aber woher kommen die Trennungsgerüchte eigentlich? Zunächst hatte Ex-Sommerhaus-Gewinner Sam Dylan (34) das behauptet. Zwar nannte er keine Namen, beschrieb Edda und Micha aber recht detailliert. Jetzt befeuerte allerdings Edda selbst die Gerüchte: Unter einem Reaction-TikTok deutete sie nämlich an, Micha hätte etwas mit Sandra Sicora (33) gehabt – eine Trennung wäre hier naheliegend gewesen.

Das Sommerhaus wird sicherlich nicht helfen, die Fans von einer stabilen Beziehung zu überzeugen. Die Bocholter Promi-WG ist eine Extremsituation für die Paare, und Edda und Micha scheinen es in diesem Jahr besonders schwer zu haben, sich in der Show zurechtzufinden. In jeder der bisher veröffentlichten Folgen fetzen sie sich heftig und sparen dabei auch nicht an Beleidigungen. Den Zuschauern gefällt das gar nicht – ihnen ist vor allem Eddas Umgang mit Micha ein Dorn im Auge. "Sie scheint ihren Selbstwert nur über die Meinung anderer zu definieren", ist ein Nutzer bei Instagram überzeugt. Andere sind sich bereits sicher, dass die beiden früher oder später der berühmt-berüchtigte Sommerhaus-Fluch ereilen wird.

Instagram / edda.elisa Micha Klotz und Edda Pilz im November 2024

Instagram / edda.elisa Edda Pilz und Micha Klotz im November 2024

Instagram / edda.elisa Micha Klotz und Edda Pilz im Oktober 2024