Michael Klotz wirft Ex Edda Pilz "psychischen Terror" vor

Michael Klotz (27) und Edda Pilz (24) trennten sich kurz nach ihrem Sieg bei Das Sommerhaus der Stars. Seither herrscht zwischen den beiden ein aufgeheizter Rosenkrieg in den sozialen Medien. Insbesondere Edda stichelt viel gegen ihren Ex, macht ihm Vorwürfe und versuchte sogar, ihn als homosexuell zu outen. Im Interview mit Ramon Wagner auf YouTube packt Micha nun aus, wie schlecht es ihm damit geht. "Das ist psychischer Terror. Sie übt über die sozialen Medien auf mich psychischen Terror aus. Das ist eine Situation, mit der es mir immer schlechter geht", macht er deutlich.

Das Thema betrifft längst nicht mehr nur Micha alleine – Edda plauderte auch aus, dass sich ihr Ex-Freund und sein Vater angeblich gegenseitig verprügelt hätten. Dass sie seine Familie und sein Privatleben in die Öffentlichkeit zieht, geht für Micha gar nicht und bereitet ihm weitere Probleme. Er schildert: "Meine Mutter hat letztens zwei Tage ganz doll geweint. Weil es in meiner Familie durch die Schlagzeilen von Social Media Ärger gab, hat mich meine Oma angerufen und gesagt, ich bringe Schande über die Familie." Micha vermutet, es sei Eddas Ziel, ihn mit der Schmierkampagne im Netz endgültig zu ruinieren.

Im Interview gibt Micha offen zu, dass die Situation im Sommerhaus alles andere als optimal war. Doch mit ihren TikToks und Co. überschreite Edda endgültig eine Grenze. "Am Ende geht es nicht um das Sommerhaus, sondern rein um die Schlagzeilen, die Edda mir gerade bei Instagram drückt. Ich weiß nicht, ob sie sich bewusst ist, was sie damit anrichtet. Es ist nicht mehr lustig", stellt er klar und gesteht: "Ich bin momentan psychisch auch nicht mehr auf der Höhe, ich bin echt unsicher und labil geworden."

RTL Micha Klotz und Edda Pilz im "Sommerhaus der Stars" 2025

Instagram / edda.elisa Micha Klotz und Edda Pilz

