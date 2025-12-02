So hat sich Narzissmus in Edda Pilz' Ex-Beziehung gezeigt

Edda Pilz (24) und Micha Klotz (27) lernten sich bei Ex on the Beach kennen und waren einige Zeit ein Paar – doch ihre Beziehung scheiterte schließlich. Während ihrer Teilnahme an Das Sommerhaus der Stars wurden die Probleme der beiden Reality-TV-Gesichter noch deutlicher: Sie stritten sich ständig und ihre Beziehung wurde mehrfach als toxisch betitelt. Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde wirft Edda ihrem Ex nun Narzissmus vor und erklärt, wie sich dies in ihrer Beziehung geäußert hat.

Edda betont, dass sie Micha nicht diagnostizieren kann und will, ihr sei jedoch schon früh aufgefallen, dass etwas gewaltig nicht stimme. "Diese kleinen Abwertungen, dieses subtile Runtermachen, das war jeden Tag da", beschreibt sie. Beleidigungen wie "Du stinkst!" oder "Du kannst dich nicht schminken!" haben laut Edda von Anfang an ihren Alltag als Paar geprägt. Sie sei zudem für jeden noch so kleinen Fehler emotional bestraft worden. "Dann ist er die ganze Nacht weggeblieben, um mir zu zeigen, dass ich falsch bin. Solche extremen Reaktionen auf Kleinigkeiten sind kein normales Beziehungsverhalten, das ist Kontrolle und emotionale Bestrafung", macht die 24-Jährige deutlich.

Neben narzisstischen Tendenzen wirft Edda ihrem Ex auch Untreue vor. Dass er sich Fehler erlaubt hat, gestand Micha kürzlich sogar öffentlich. Im Interview mit Ramon Wagner auf YouTube beichtete er: "Es gab Tage [...], wo Edda und ich einen Streit hatten. Dann bin ich ausgegangen und habe da jemanden kennengelernt, der hat mir ein gutes Gefühl gegeben, der hat mir zugehört. [...] Dann ist auch eins zum anderen gekommen, irgendwann." Trotzdem weist er die meisten Vorwürfe seiner Ex-Freundin weit von sich und spricht von "psychischem Terror".

