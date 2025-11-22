Nach Trennung: Edda Pilz hat ihr "Strahlen wieder zurück"

Nach dem Fiasko bei Das Sommerhaus der Stars geht Edda Pilz (24) einen neuen Weg. Die Reality-TV-Bekanntheit hat sich von ihrem damaligen Partner Micha Klotz (27) getrennt und öffentlich gemacht, was sie ihrer Aussage nach im Laufe der Beziehung erleiden musste. Nun, da sie sich von diesem Ballast gelöst hat, ist die Are You The One?-Bekanntheit damit beschäftigt, sich selbst neu zu erfinden. "So viele schreiben mir, dass man mir ansieht, wie sehr ich mein Strahlen zurück habe. Und ehrlich gesagt: Das ist das größte Geschenk, das man sich selbst machen kann", schreibt sie zu einem Video auf Instagram.

In dem Video posiert sie in einem glitzernden Kleid und strahlt glücklich in die Kamera – von der Edda, die im Sommerhaus mit Micha stritt und viele Tränen vergoss, ist scheinbar nichts mehr übrig. "Dieses Strahlen kommt nicht von außen. Das entsteht, wenn man sich von Dingen löst, die einen kaputt gemacht haben, und stattdessen in Heilung, Selbstliebe und Ruhe hineinwächst", erklärt sie und betont: "Nichts fühlt sich schöner an, als wieder von innen heraus zu leuchten, nicht wegen jemandem, sondern trotz jemandem."

Nicht nur Edda geht es nach der turbulenten Zeit im Sommerhaus und der Trennung wieder besser – auch Micha hat sich erholt. Im Gespräch mit Promiflash erzählt der Ex on the Beach-Star, dass das Liebes-Aus für ihn bereits mehr als nur Vergangenheit sei: "Mittlerweile geht es mir gut. Die Trennung liegt ja schon ein paar Monate zurück." Er betonte, er habe keine Lust mehr, sich mit der Vergangenheit zu beschäftigen, und sei entschlossen, nach vorne zu blicken.

Instagram / edda.elisa Edda Pilz, Realitystar

RTL Edda Pilz und Micha Klotz im "Sommerhaus der Stars" 2025

