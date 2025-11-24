Emma Fernlund definiert sich laut Vanessa nur über Männer

Vanessa Brahimi teilt aus – und zwar öffentlich. In einer neuen Instagram-Story richtet der Reality-TV-Frischling deutliche Worte an Emma Fernlund (24). Mit ihr ist sie aktuell in Das große Promi-Büßen zu sehen. Auslöser der Attacke: die jüngsten Szenen rund um Diogo Sangre (31), mit dem beide in der Show flirteten. Vanessa und Emma hatten sich nach einem Zwist zwar vertragen, doch der Burgfrieden hielt scheinbar nicht lange. Fernab des Drehs schießt Vanessa: "Die macht einfach ihr Ding, die funktioniert nur über Männergeschichten und kann auch nur so stattfinden."

Doch damit nicht genug: Vanessa zieht außerdem einen Vergleich zu Emmas Verhalten in Der Promihof. Die Show wird aktuell ebenfalls ausgestrahlt und Emma hat laut eigenen Angaben mehrmals Sex mit Tim Kühnel. Kurz zuvor knutschte er noch mit ihrer Mitstreiterin Ina Kina, doch in der Show betonte Emma, dass sie das wenig kümmere. "Man siehts ja auch an Promihof, dass Emma sehr egoistisch ist und nicht auf die Gefühle der anderen Wert legt", kommentiert Vanessa das Ganze in ihrer Story.

Ferner schildert die Das Sommerhaus der Normalos-Bekanntheit, dass sie die Diogo-Flirt-Kritik von Emma und den anderen bei Promi-Büßen nicht nachvollziehen kann: Denn nicht Emma habe zuerst mit Diogo angebandelt, sondern sie. Bevor die Ex von Umut Tekin (28) mit ihm ein Feldbett teilte und kuschelte, habe Diogo neben Vanessa schlafen wollen. Dies lehnte sie jedoch ab, weil sie in einem TV-Format, das keine Datingshow ist, keine Romanze starten möchte. "Ich brauche keinen Mann, um stattzufinden. Ich weiß, dass ich selbst etwas auf dem Kasten habe. Ich brauche keine Lovestory oder etwas Ähnliches in jeder Show", stellt Vanessa auf Social Media klar. Erst nach ihrer Abfuhr habe Diogo Emmas Nähe gesucht. Da Vanessa jedoch weiterhin Späße mit ihm machte, wurde Emma eifersüchtig und schürte Drama vor der Gruppe.

Anzeige Anzeige

ProSieben, Joyn Vanessa Brahimi und Emma Fernlund in "Das große Promi-Büßen"

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Tim Kühnel und Emma Fernlund bei "Der Promihof"

Anzeige Anzeige

Joyn Diogo Sangre, Vanessa Brahimi und Emma Fernlund, "Das große Promi-Büßen"