Ernüchternde Auflösung: Diogo Sangre ist doch nicht verlobt

Diogo Sangre (31) sorgt erneut für Schlagzeilen – doch dieses Mal müssen seine Fans auf eine große Liebesankündigung verzichten. Nachdem der Reality-TV-Star in seiner Instagram-Story ein Foto geteilt hatte, auf dem er und Leoni Baltz identische Cartier-Ringe tragen, brach ein Sturm der Spekulationen los. Mit dem Kommentar "Verlobt" und der Markierung von Leoni schien alles auf eine romantische Überraschung hinzuweisen. Die Influencerin selbst befeuerte die Gerüchte, indem sie das Bild mit Herzchen in ihrer eigenen Story teilte. Doch nun stellte Diogo klar: Es war alles nur ein Scherz. "Ich bin nicht verlobt!", ließ er seine Follower wissen.

Auf Social Media nahm der 31-Jährige die Situation mit Humor, machte aber deutlich, dass er die Aufregung um seinen Post nicht erwartet hatte. "Man kann ja keine Späßchen mehr machen", erklärte er und betonte, dass die Verlobungsgerüchte unbegründet seien. Zwischen ihm und Leoni, stellte er klar, liege keine romantische Beziehung vor. "Ich und Leoni sind einfach nur Freunde!", sagte der Künstler in seinem Statement. Das vermeintliche Verlobungsfoto, das während eines gemeinsamen Aufenthalts in Bali aufgenommen wurde, hat sich somit als harmlose Aktion entpuppt, wenn auch eine mit großer Wirkung auf die Community.

Die große Verwirrung um die vermeintliche Liebesnews kam genau zu einer Zeit, in der der Realitystar bei Das große Promi-Büßen zu sehen ist. Besonders seine offensichtliche Flirterei mit Mitstreiterin Vanessa Brahimi sorgte in der Vergangenheit für mächtig Gesprächsstoff. In der Sendung zeigte sich die Influencerin von ihm begeistert. "Diogo ist superlustig, hat sehr viel Humor, und das passt bei uns beiden echt", schwärmte sie damals über ihren Kollegen. Auch Leoni war schon häufiger im Fokus der Öffentlichkeit. Die Musikerin und Künstlerin nennt sich im Netz "Barbie" und zählt rund 130.000 Follower [Stand: 21. November, 6:30 Uhr].

Anzeige Anzeige

Imago Diogo Sangre bei "The Ultimate Hype" in Oberhausen im Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / diogosangre TV-Star Diogo Sangre und Leoni Baltz' Hände

Anzeige Anzeige

Instagram / leoni.g.369 Leoni Baltz, Influencerin

Anzeige