Ihn hat sich Dijana Cvijetic bei "Love Island VIP" gewünscht

Dijana Cvijetic (31) ist eine der Teilnehmerinnen der neuen Staffel von Love Island VIP und hat im Gespräch mit Promiflash über ihre Wünsche für die Show gesprochen. In der beliebten Realityshow dürfen die Islander sich einen Wunschkandidaten aussuchen, den sie gerne kennenlernen würden. Doch überraschenderweise gestand Dijana, dass sie sich an ihre eigenen Wünsche nicht mehr so genau erinnern kann. "Ich weiß, dass ich sicher mal Diogo erwähnt hatte, weil da wurde ja mal was spekuliert. Aber sonst, ich weiß gar nicht", sagte die Influencerin und ließ offen, ob es sich dabei um Diogo Sangre handelt.

Mehr Details zu ihren Vorstellungen konnte die gebürtige Schweizerin allerdings nicht liefern. "Ihr könnt mich überraschen, weil ich habe auch keinen bestimmten Typ Mann", erklärte sie. Besonders wichtig sei ihr jedoch, dass ihr potenzieller Partner größer sei als sie selbst. Welche Augenfarbe er haben sollte, spiele hingegen keine Rolle. Für Dijana geht es bei der Partnerwahl vielmehr um das große Ganze. "Es ist schlussendlich das Gesamtpaket, das was stimmen muss", so die Influencerin weiter im Gespräch.

Dijana Cvijetic kehrt zum dritten Mal auf die Love Island-Insel zurück. Trotz ihrer TV-Erfahrung gestaltete sich die Suche nach ihrem Traummann in der Vergangenheit offenbar schwierig. Die 31-Jährige geht das Abenteuer entspannt an und nimmt die Dinge, wie sie kommen, ohne sich zu sehr unter Druck zu setzen. Ihre spontane und humorvolle Art sorgt dafür, dass jede Begegnung auf der Insel zu einem kleinen Erlebnis wird. Ob Dijana in dieser Staffel endlich die große Liebe findet, bleibt spannend.

Anzeige Anzeige

Instagram / deeanaofficial Dijana Cvijetic, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / diogosangre Diogo Sangre im Februar 2024

Anzeige Anzeige

RTLZWEI / Magdalena Possert Cast der zweiten "Love Island VIP"-Staffel, 2025

Anzeige