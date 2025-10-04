Jochen Schropp erlebte toxisches Verhalten in Beziehung

Moderator Jochen Schropp (46) steckt gerade in einer schwierigen Phase seines Privatlebens. Nach drei Jahren Ehe haben er und sein Partner Norman eine Trennung auf Zeit beschlossen. Nun spielt er ausgerechnet in der neuen Serie "naked" mit, die sich mit toxischen Beziehungen befasst. Im Gespräch mit Bild verrät der TV-Star, dass ihm dieses Thema nicht fremd ist. "Auch ich habe in der Vergangenheit schon toxische Muster in Beziehungen erlebt, ohne sie in dem Moment wirklich zu erkennen", offenbart er.

Ob er damit seine Ehe mit Norman meint, verrät Jochen nicht. Doch er erzählt im Gespräch mit der Tageszeitung, welche ungesunden Dynamiken er genau meint: "Am ehesten ließe es sich wohl als eine Form von Gaslighting beschreiben, also wenn dir jemand so lange die eigene Wahrnehmung abspricht, bis du an dir selbst zu zweifeln beginnst." Seine Rolle in "naked" ist, im Gegensatz zu den anderen Charakteren, in einer gesunden Beziehung und stellt so einen Kontrast zu den restlichen Geschehnissen dar.

Während der aktuellen Krise in seinem Privatleben hat sich der Moderator dazu entschieden, vorrangig auf seinen Beruf zu setzen. Neben weiteren Schauspielrollen wird der 46-Jährige in den nächsten Wochen erst einmal voll von einem anderen Projekt ausgelastet sein. Am Samstag startet der Einzug der neuen Promi Big Brother-Staffel. Jochen fungiert dabei als Moderator der Live-Shows, die ab Montag täglich um 20:15 Uhr über die Bildschirme flimmern.

Getty Images Jochen Schropp, TV-Moderator

Instagram / jochenschropp Jochen Schropp und sein Mann Norman im Januar 2024 in Südafrika

