Jochen Schropp spricht über Hintergründe von Liebesflaute

Jochen Schropp (46) und Norman Kühle haben nach drei Jahren Ehe eine vorübergehende Trennung beschlossen. In einem Gespräch mit der Bild-Zeitung sprach der Moderator erstmals über die Hintergründe dieser Entscheidung, die noch vor wenigen Tagen bekannt wurde. Jochen erklärte, dass die Kommunikation zwischen ihm und seinem Ehemann eingeschlafen sei und sie zu wenig Zeit füreinander gehabt hätten. "Man sollte als Paar immer wieder miteinander einchecken und sich über seine Bedürfnisse updaten", erklärte der 46-Jährige. Ob diese Ehepause das endgültige Aus bedeutet, ist aktuell nicht klar.

Trotz der Trennung scheinen die beiden Männer noch eine Verbindung zu spüren. Bei einem Wiedersehen auf einer Hochzeit vor zwei Wochen sei es "total schön" gewesen, so der Moderator. Jochen hob hervor, dass sie dort eine starke Verbindung gespürt hätten, was Hoffnung auf eine mögliche Versöhnung zulässt. Die Eheleute hatten sich 2020 verlobt und zwei Jahre später zunächst standesamtlich geheiratet, bevor sie in Südafrika eine große Hochzeitsfeier veranstalteten. Das Land spiele eine besondere Rolle in ihrer Beziehung, da sich die beiden in Kapstadt kennengelernt hatten.

Bereits in der Vergangenheit hatte Jochen angedeutet, dass die aktuelle Phase für beide eine Herausforderung darstellt. In einem anderen Gespräch sprach er davon, dass die Situation nicht ausschließlich in seiner Hand gelegen habe, jedoch auch er einen Anteil daran trage. Fans des Paares, die sie stets als harmonische Einheit wahrnahmen, zeigten sich schockiert über die Enthüllung. Jochen, der seit Jahren sowohl im deutschen Fernsehen als auch als Schauspieler erfolgreich ist, teilte diese privaten Einblicke nur selten und betonte stets, wie magisch die Verbindung und ihr gemeinsamer Weg seien. Nun bleibt abzuwarten, wie es für die beiden weitergeht.

Getty Images Jochen Schropp, TV-Moderator

Getty Images Jochen Schropp und sein Partner Norman, Oktober 2023

Imago Jochen und Norman Schropp im Juni 2024 in Berlin