"Promi Big Brother": Wer sorgt für das größte Drama?

Die neue Staffel von Promi Big Brother steht in den Startlöchern, und wie immer dürfen sich die Zuschauer auf jede Menge Dramen freuen. Bei der Pressekonferenz vor dem Start der Show gaben die Moderatoren Jochen Schropp (46) und Marlene Lufen (54) jetzt spannende Einblicke. Promiflash fragte, welche prominenten Kandidaten ihrer Meinung nach das größte Potenzial für Konflikte mitbringen. Jochen legte sich dabei auf eine Kandidatin fest: "Désirée wird natürlich für das Drama sorgen und für das Drama leben." Doch auch Christina Dimitriou (33) und Andrej Mangold (38) könnten für Diskussionsstoff sorgen: "Entweder mag man die oder eben gar nicht", so der Moderator weiter.

Marlene hingegen hat einen ganz anderen Namen im Fokus: den extravaganten Designer Harald Glööckler (60). Sie glaubt, dass vor allem er für den meisten Wirbel im Haus sorgen könnte. Neben Harald ist die Besetzung dieses Jahr erneut eine Mischung aus Realitystars, Entertainern und anderen schillernden Figuren. Darunter Love Island VIP-Kandidatin Laura Maria Lettgen, Schlagersänger Achim Petry (51), Ex-Bachelor Andrej Mangold und Reality-Star Sarah-Jane Wollny (27). Weitere Bewohner sind Sänger Marc Terenzi (47), bekannt als Mitglied der früheren Boyband Natural, Schauspielerin Doreen Dietel (51) und viele mehr.

"Promi Big Brother" hat in der Vergangenheit bereits so manche verbale Duelle und unerwartete Wendungen hervorgebracht. Die Kandidatinnen und Kandidaten müssen nicht nur mit den Herausforderungen des Formats klarkommen, sondern auch ihre Mitbewohner und deren Eigenarten bewältigen. All das wird dieses Jahr zu Teilen auf einer kargen Baustelle stattfinden. Dass es in dieser Staffel nicht weniger hitzig zugehen wird, wird allein durch die vielversprechenden Einschätzungen von Jochen und Marlene mehr als deutlich. Fans können sich also auf eine explosive Staffel voller Überraschungen und emotionaler Momente freuen.

Joyn/Marc Rehbeck "Promi Big Brother"-Moderatoren Marlene Lufen und Jochen Schropp, 2025

Joyn / Marc Rehbeck Désirée Nick und Harald Glööckler, "Promi Big Brother"-Kandidaten 2025

Joyn "Promi Big Brother"-Kandidaten 2025