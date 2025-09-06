Jochen Schropp deutet Liebes-Aus mit Ehemann Norman an

Jochen Schropp (46) hat in der neuesten Folge seines Podcasts "Sendepause Fehlanzeige" überraschend offenbart, dass er und sein Ehemann Norman derzeit getrennte Wege gehen. Im Gespräch mit Co-Host und Trash-TV-Expertin Anja Rützel erklärt er hörbar ergriffen: "Wir sind im Moment nicht mehr so zusammen, wie wir zusammen sein sollten." Diese Enthüllung dürfte viele Fans schockieren, die das Paar immer als harmonische Einheit wahrgenommen hatten. Jochen selbst beschreibt die aktuelle Phase als herausfordernd und betont: "Das war nicht unbedingt meine Entscheidung, ich bin aber sicherlich genauso daran beteiligt wie er."

Privat sei die Entscheidung schon vor einigen Monaten gefallen, sodass Jochen heute bereits etwas gelassener von dieser Umbruchphase berichten kann. Trotzdem ist ihm deutlich anzumerken, wie nahe ihm die Situation geht: "Ich vermisse ihn einfach", gesteht der 46-Jährige. Wie endgültig diese Entscheidung ist, nicht länger als Paar zu leben, scheint offen: "Ich fühle mich weder in einer Partnerschaft, noch fühle ich mich als Single", erklärt Jochen und fügt hinzu, dass er sich weiterhin sehr gut mit Norman verstehe und beide wüssten, wie viel Liebe sie noch immer füreinander hätten.

Jochen und Norman führten eine eher unkonventionelle Ehe, die nach der standesamtlichen Trauung im März 2022 mit einer intimen Zeremonie in Südafrika feierlich besiegelt wurde. Trotz der Heirat lebten sie nicht unter einem Dach, sondern in unmittelbarer Nähe zueinander – um sowohl Nähe als auch persönlichen Rückzugsraum zu gewährleisten. Jochen betonte in vergangenen Interviews, dass man sich für eine solche Entscheidung nicht rechtfertigen müsse und er gelernt habe, zu seinen Bedürfnissen zu stehen. Wie das einstige Traumpaar die Beziehung künftig gestaltet und ob vielleicht doch eine erneute Annäherung möglich ist, bleibt offen.

Imago Jochen und Norman Schropp im Juni 2024 in Berlin

Getty Images Jochen Schropp und sein Partner Norman, Oktober 2023

Getty Images Jochen Schropp, Moderator