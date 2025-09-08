Seine Chance: Prince Damien hat Interesse an Jochen Schropp

In der Welt der Prominenten und Reality-Stars sorgt eine mutige Aktion von Prince Damien (34) für Furore. Der ehemalige Sieger von "Deutschland sucht den Superstar" hat durch seine frechen Kommentare auf Instagram die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Nach einem Promiflash-Post über Jochen Schropps (46) Beziehung zu Ehemann Norman, die derzeit auf der Kippe steht, meldete er sich mit einer provozierenden Bemerkung zu Wort: "Mit mir wäre das nicht passiert. Aber mich hat ja niemand nach einem Date gefragt." Diese Worte ließen seine Fans aufhorchen und lösten eine Flut von Kommentaren aus. Ein besonders optimistischer Fan erklärte: "Was nicht ist, kann ja noch werden", und verdeutlichte damit die Begeisterung der Community über diese unerwartete Entwicklung.

Der Flirt auf Instagram könnte tatsächlich der Anfang von etwas ganz Neuem für Jochen werden, der in der jüngeren Vergangenheit wohl einige Turbulenzen in seinem Privatleben durchlebt hat. Prince Damien ist jedenfalls nicht der Einzige, der findet, dass die Zeit für frischen Wind im Liebesleben des Moderators gekommen ist. Ob die Verbindung der beiden Promi-Männer am Ende Früchte trägt, bleibt abzuwarten.

In der jüngsten Vergangenheit hatte Jochen selbst durch die Äußerungen in seinem Podcast für Aufregung gesorgt. Er schilderte emotionale Momente und sprach offen über die Schwierigkeiten in seiner Ehe mit Norman. Diese Offenheit bewegte viele seiner Zuhörer, die den Moderator sonst als fröhlichen und offenen Charakter kennen. Seine Beziehung stand immer als beispielhaft für viele da, und die Nachricht über die derzeitigen Probleme kam für viele wie ein Schock. Dennoch zeigt sich Jochen hoffnungsvoll und zuversichtlich, egal welchen Weg sein Privatleben künftig einschlagen wird. Ob nun Prince Damien eine neue Rolle in Jochens Leben spielen wird oder nicht, bleibt abzuwarten, doch die Fans bleiben gespannt und fiebern emsig mit.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Prince Damien und Jochen Schropp

Anzeige Anzeige

Nicole Kubelka / Future Image Prince Damien im August 2023 in Berlin

Anzeige Anzeige

Getty Images Jochen Schropp und sein Partner Norman, Oktober 2023