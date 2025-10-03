Jochen Schropp wehrt sich gegen Kritik am Promi-BB-Cast

Am Samstag ist es so weit: Der berühmte Promi Big Brother-Container öffnet wieder seine Türen. Einziehen werden wie gewohnt Promis verschiedenster Couleur, doch einige Fans hatten zuvor Zweifel angemeldet. Ist der Cast in diesem Jahr nicht prominent genug? Dazu nimmt Moderator Jochen Schropp (46) bei einer Pressekonferenz im Beisein von Promiflash Stellung. "Ich kann es nicht mehr hören und das stimmt auch gar nicht. Wir haben halt einen super prominenten Cast", betont er. Seine Co-Moderatorin Marlene Lufen (54) springt ihm zur Seite und scherzt: "Wir haben Robert Habeck angefragt, aber er wollte eben nicht..."

Marlene betont die Wichtigkeit eines bunt durchmischten Haufens von Kandidaten. "Ich will auch nicht nur Reality- und Insta-Stars", gibt sie zu bedenken und betont: "Aber das ist ja auch gar nicht so." Dann lässt die 54-Jährige die Katze aus dem Sack: Zudem können sich Fans vielleicht noch auf einen weiteren Kandidaten freuen, wie sie andeutet. "Es wäre noch möglich, dass ein weiterer Prominenter hier noch einzieht. [...] Vielleicht ist es eine Person, die jetzt noch viel zu tun hat, bis sie bei uns einzieht", verrät Marlene in der Pressekonferenz.

Erst heute wurden noch zwei neue Kandidaten für das Promi-BB-Haus verkündet: Désirée Nick (69) und Harald Glööckler (60). Für Désirée ist es tatsächlich das zweite Mal im Container – ein Novum in Deutschland –, Harald hingegen zieht wie alle anderen Kandidaten auch zum ersten Mal ein. Ebenfalls dabei sind TV-Persönlichkeit Sarah-Jane Wollny (27), Ex-Bachelor Andrej Mangold (38), Schlagersänger Achim Petry (51), "K11"-Star Michael Naseband (60), Influencerin Karina2you, Ex-Boyband-Star Marc Terenzi (47), Schauspielerin Doreen Dietel (50), Streamer SatansBratan sowie die Realitystars Christina Dimitriou (33), Laura Maria Lettgen, Paco Herb und Pinar Sevim.

Getty Images Jochen Schropp bei der Berlinale 2025

Joyn/Marc Rehbeck "Promi Big Brother"-Moderatoren Jochen Schropp und Marlene Lufen, 2025

Joyn "Promi Big Brother"-Kandidaten 2025