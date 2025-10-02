Luxus und Entbehrung? Promi BB hat wieder zwei Bereiche

Der Einzug in die diesjährige Promi Big Brother-WG rückt immer näher. Einen Einblick in die neue Unterkunft gab es bereits. Aber das ist noch nicht alles. Wie schon in früheren Staffeln müssen die Bewohner sich auf zwei Bereiche aufteilen. Das bestätigte Big Brother selbst bei einer Pressekonferenz in Anwesenheit von Promiflash. "Der Rohbau ist nur ein Teil meines Hauses. Den anderen Teil zeige ich euch am Montag", verrät die berühmte Stimme. Wie der zweite Bereich aussieht, sehen die Fans der Show erst im Livestream ab Montag. Dann erfahren sie auch, ob sich die Räume so unterscheiden wie in der Vergangenheit: Meist lebte eine Seite im Luxus und die andere mit Entbehrungen.

Dabei scheint schon der bereits bekannte Wohnbereich wenig mit Luxus zu tun zu haben. Es handelt sich wortwörtlich um eine Baustelle. In der Pre-Show "Promi Big Brother – Der Countdown" offenbarte der Sender Sat.1, dass das ursprüngliche Haus aufgrund von finanziellen Problemen nicht vom Bauherrn fertiggestellt werden konnte. Die Stars leben hier auf 185 Quadratmetern Innenfläche und 180 Quadratmetern Außenbereich. Drinnen gibt es ein paar Matratzen zum Schlafen – der Rest wird sich draußen einen Schlafplatz suchen müssen. Duschen und Toiletten sind zwar vorhanden, dürfen aber nicht von jedem Bewohner genutzt werden. Für die notwendigen Lebensmittel und Hygieneartikel sorgt der bereits bekannte Kiosk.

Und wer muss sich der Herausforderung "Promi Big Brother" stellen? Der vollständige Cast wurde erst vor wenigen Tagen bekannt. Nachdem erst nur Ex-Bachelor Andrej Mangold (38) und Reality-Sternchen Sarah-Jane Wollny (27) bestätigt wurden, folgten Ende September ihre Mitstreiter. Unter anderem mit dabei sind Datingshow-Veteranin Laura Maria Lettgen aka Laura Blond, Schlagersänger Achim Petry (51), Schauspieler Michael Naseband (60), TV-Bekanntheit Christina Dimitriou (33) und TikTokerin Karina2You. Im dritten und letzten Schwung stießen noch Sänger Marc Terenzi (47), Schauspielerin Doreen Dietel (50), Content Creator SatansBratan und die Realitystars Paco Herb und Pinar Sevim hinzu. Zudem wurden auf einer Pressekonferenz jetzt noch zwei weitere, hochkarätige Bewohner verkündet: Harald Glööckler (60) und Désirée Nick (69).

Andrej Mangold, Kandidat bei "Promi Big Brother" 2025

Der Innenbereich bei "Promi Big Brother" 2025

"Promi Big Brother"-Kandidaten 2025

