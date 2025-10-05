Credo La Marca belastete Leben in der Öffentlichkeit enorm

Credo La Marca hat entschieden, sich vollständig aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen. Diese klare Ansage machte der Reality-TV-Star bei der Angels Night von Kevin Platzer (26) alias Flocke im Gespräch mit Promiflash. Als Grund für diesen drastischen Schritt nannte Credo einen ganz persönlichen Anlass: "Ich habe in den letzten paar Monaten ein bisschen was gerissen. Ich hab vielen Leuten, die mir wichtig sind, wehgetan – das war mir halt eine Lehre, deswegen habe ich mich zurückgezogen."

Besonders das Gefühl, nicht authentisch leben zu können, habe Credo über Jahre hinweg zu schaffen gemacht. "Fame, Öffentlichkeit und Trash sind nicht meine Welt. Ich habe schon ein paar Jahre damit zu kämpfen gehabt. Es war sehr schwer für mich. Und es ist schwieriger geworden", gestand Credo im Gespräch mit Promiflash. Die Erfahrung zeigte ihm schließlich, dass ein Leben abseits von Kameras und Schlagzeilen für sein seelisches Wohlbefinden unabdingbar ist. Eine Rückkehr vor die Kamera oder in die Medienwelt schließt Credo kategorisch aus: "Ich kenne viele Leute, die auch damit zu kämpfen haben, die auch da drinnen sind. Ich habe einfach nur den Schritt gewagt, rauszugehen."

Schon bevor Credo seine aktuellen Beweggründe enthüllte, hatte er sich auf Social Media immer wieder mitgeteilt. Dort sprach er über seine Suche nach mehr Sinn in seinem Leben und äußerte den Wunsch, sich von der Glitzerwelt des Ruhms zu distanzieren. "Fame und Öffentlichkeit passen nicht zu mir, ich sehne mich nach Echtheit", hieß es damals von ihm. Credo, der sich mit Formaten wie Temptation Island einen Namen gemacht hatte, scheint nun seinen Fokus darauf zu legen, innere Ruhe und Erfüllung zu finden.

Instagram / official_credolino Credo La Marca, Reality-TV-Star

Instagram / official_credolino Credo La Marca, Realitystar

Instagram / official_credolino Credo La Marca, Realitystar

