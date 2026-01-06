Nach drittem Kind: Katharina Eisenblut plant Bauchstraffung

Katharina Eisenblut (31) ist auf Instagram ehrlich zu ihren Fans und spricht über ein Thema, das sie nach eigenen Worten "sehr, sehr" belastet. Die Sängerin erzählte in mehreren Storys, dass ihre Haut am Bauch seit ihren Schwangerschaften stark hängt und sie sich damit nicht mehr wohlfühle. In einem Clip zeigt sie ihren Bauch unverblümt von vorne und der Seite und erklärt, wie sehr sie die Veränderung beschäftigt: "Ich weiß, es gibt Frauen, die haben das schlimmer. Die sollen sich bitte nicht getriggert fühlen. Ich rede nur von mir. Ich fühle mich nicht mehr ganz so wohl mit dieser Situation." Die Influencerin sei dankbar für ihre beiden Kinder, aber der aktuelle Zustand ihrer Haut sei für sie immer schwerer zu akzeptieren – weshalb sie inzwischen sogar über eine mögliche Bauchstraffung nachdenkt.

In ihren Storys berichtet Katharina, dass sie bereits Gewicht verloren habe und derzeit mit einer Saftkur und anschließender Ernährungsumstellung weitermachen möchte. "Ich möchte noch so zwei bis drei Kilo machen", erklärt sie und fügt hinzu, sie liebe den Prozess, wolle sich aber vom Zustand ihres Bauchs nicht bremsen lassen. Gleichzeitig stellte sie in Aussicht, dass ein operativer Eingriff – eine Bauchstraffung – für sie nach einem weiteren Kind eine Option sein könnte. Denn sie und ihr Partner Dominic wünschen sich ein drittes Baby, das Thema sei in diesem Jahr aktueller. "Wenn ich mein drittes Kind bekommen habe und sage, ich möchte wirklich keins mehr, dann weiß ich nicht, ob ich das nicht echt mal über einen Eingriff behandeln lasse", so die einstige DSDS-Kandidatin.

Neben ihrem eigenen Körpergefühl beschäftigt die Social-Media-Bekanntheit aber noch etwas anderes: Sie hat seit einiger Zeit mit einer Erkrankung zu kämpfen. Vor rund einem Monat hatte Katharina auf Instagram eine Reise dokumentiert, die sie gemeinsam mit ihrer Familie antrat, um medizinische Hilfe zu suchen. Damals berichtete sie offen davon, dass ihre Schmerzen kaum noch auszuhalten seien und sie dringend auf einen Spezialisten hoffe, der ihr endlich helfen könne. In einer eingeblendeten Nachricht wurde deutlich: "Katharinas Reise beginnt. Wir hoffen, endlich einen Arzt zu finden, der ihr helfen kann. Ihre Schmerzen sind kaum noch auszuhalten, doch sie kämpft jeden Tag weiter." Die 31-Jährige gab auch zu, dass sie ihr Leiden oft verberge, um andere nicht zu belasten.

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut, Influencerin

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut, Januar 2026

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut mit ihrem Partner Dominic und ihren zwei Kindern, Dezember 2025