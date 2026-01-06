Weihnachtsmalheur: Serkan Yavuz übergab Nova Werbegeschenk

Serkan Yavuz (32) hat an Heiligabend für eine Panne mit Augenzwinkern gesorgt: Der Reality-TV-Star verbrachte den Abend mit Freunden, trank dabei nach eigener Aussage etwas zu viel Wein und versteckte anschließend das Weihnachtsgeschenk für seine Tochter Nova – so gut, dass er es am nächsten Tag nicht mehr fand. In der neuen Folge seines Podcasts "unREAL" schildert der 32-Jährige, dass er das Paket aus Planungsgründen nicht direkt unter den Baum gelegt hatte, weil die Bescherung erst abends stattfinden sollte. Am Morgen danach suchte er hektisch, die Zeit drängte, doch das Präsent blieb verschwunden. Also musste eine schnelle Lösung her, bevor seine Kinder zur Bescherung kamen.

Wie Serkan erzählt, vermutet er das Geschenk mittlerweile irgendwo im Keller. "Ich weiß nicht, in welchem Loch ich es versteckt habe. Aber Nova ist ja auch so ein Mensch, die macht dann irgendwie random eine Schranktür auf und da findet sie einfach aus Versehen das Ding", erklärt er. Bislang sei das verschwundene Paket nicht wieder aufgetaucht. Um die Bescherung dennoch zu retten, griff der Kampf der Realitystars-Gewinner kurzerhand zu einem Ersatz: Stattdessen habe er improvisiert und eines der Werbegeschenke aus dem Keller genommen, die ihm früher mal zugeschickt worden waren. Dass die Aktion glimpflich ausging, schreibt der Influencer der Unbekümmertheit seiner Tochter zu: "Gott sei Dank nimmt sie das noch nicht so wahr", so sein Fazit im Podcast.

Ansonsten verliefen die Festtage für Serkan in diesem Jahr jedoch wie bereits angekündigt ohne weitere Dramen. Gemeinsam mit seinen beiden Töchtern und seiner Familie wurde das Wohnzimmer zur kleinen Weihnachtsbühne. "Meine Eltern bleiben dann über Nacht und ich glaube, es wird einfach sehr schön", hatte der TV-Star vor den Feiertagen im Podcast berichtet. Und tatsächlich hielt Serkan Wort: Die Kinder kamen zu Besuch, Geschenke wurden auch mit etwas Improvisation gefunden und der Abend stand ganz im Zeichen des Beisammenseins.

Anzeige Anzeige

ActionPress / Robert Schmiegelt / Future Image Serkan Yavuz, April 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz mit seiner Tochter Nova, Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz mit seinen Töchtern Nova und Valea