"Ist fake": Credo La Marca hat mit Reality abgeschlossen

Credo La Marca, bekannt aus dem Reality-Format Temptation Island, hat endgültig mit der Welt des Reality-TVs abgeschlossen. Im Rahmen von Kevin Platzers (26) Angels Night sprach der ehemalige TV-Star im Interview mit Promiflash darüber, warum er einem Comeback vor der Kamera eine klare Absage erteilt. "Auch in meinem nächsten Leben würde ich kein Reality-TV mehr machen", erklärte er entschieden. Grund dafür sei die Oberflächlichkeit und die "fake" Welt, die ihm nicht entspricht. Stattdessen verbringt er seine Zeit lieber mit engen Freunden wie Eric Sindermann (37), Cosimo Citiolo (44) oder Isi – Menschen, denen er wirklich vertraut.

Die große Bühne des Reality-TVs hat Credo hinter sich gelassen, weil sie seiner Meinung nach "nur krank macht". Auch den Druck, im Rampenlicht ständig gesehen und beurteilt zu werden, möchte er nicht mehr spüren. Für ihn bedeute Glück vielmehr, im kleinen Kreis er selbst sein zu können. "Ich hänge mit den Homies ab", betonte er und machte deutlich, dass er in solchen Begegnungen echte Gespräche viel mehr schätzt als den oberflächlichen Glanz der Shows. Das Kapitel Reality-TV ist für ihn geschlossen – sowohl in diesem als auch in einem möglichen nächsten Leben, wie er selbstironisch andeutete.

Bereits in der Vergangenheit hatte der ehemalige Reality-Star immer wieder betont, dass er sich nach einem ruhigeren, authentischeren Leben sehnt. Schon zuvor zog sich Credo aus der Öffentlichkeit zurück, unter anderem, um den Fokus auf seine persönlichen Werte zu legen und zur Ruhe zu kommen. Mit seiner Entscheidung, ein komplett privates Leben zu führen, hat Credo das Label "Reality-Star" endgültig abgelegt. Für ihn scheint es kein Zurück in die Welt der Kameras zu geben – eine Einstellung, die seine Fans spaltet, aber für ihn offenbar die richtige Entscheidung ist.

Instagram / official_credolino Credo La Marca, Reality-TV-Star

Instagram / official_credolino Credo La Marca, Influencer

Instagram / official_credolino Credo La Marca, Realitystar

