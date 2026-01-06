Michelle Keegan teilt Urlaubs-Einblicke mit Baby Palma

Michelle Keegan (38) genießt aktuell ihr Familienglück unter der Sonne und teilt auf Instagram nun humorvolle Einblicke in ihre Ferien. Mit dabei ist ihre kleine Tochter Palma, die sie gemeinsam mit ihrem Mann Mark Wright (38) im März des letzten Jahres begrüßt hat. In einem kurzen Clip sieht man die Schauspielerin entspannt mit Strohhut, Sonnenbrille und goldenen Accessoires, während sie Palmas Kinderwagen mit dem Fuß in einer schattigen Ecke sanft anschubst. "Meine neue Normalität im Urlaub: Schatten suchen, einen ruhigen Ort finden, Fußkrämpfe vom Schaukeln und meine Kopfhörer vergessen", scherzte Michelle dazu.

Für Michelle und Mark, die seit ihrer Hochzeit 2015 glücklich durchs Leben gehen, ist der Urlaub mit Baby Palma offenbar ein ganz besonderes Highlight. Dennoch halten die Schauspielerin und der TV-Star ihre Tochter größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus und geben nur selten Einblicke in ihr privates Familienglück. Zuletzt zeigte sich die kleine Familie laut Daily Mail an Weihnachten, als sie gemeinsam mit Marks Familie feierte. Dabei waren auch Marks Geschwister Jess, Natalya und Josh anwesend, ebenso wie die stolze Großmutter Carol Wright (65).

Neben der sonnigen Auszeit meistert Michelle die Balance zwischen Arbeit und Familie und startete kürzlich sogar in einen neuen beruflichen Abschnitt. Nur vier Monate nach der Geburt ihrer Tochter kehrte die Schauspielerin zurück ans Film-Set und genießt die Auszeit nun offenbar umso mehr. Auch Mark könnte glücklicher nicht sein: In seiner Radiosendung berichtete der The Only Way Is Essex-Darsteller zuvor, die Geburt seiner Tochter sei einer der emotionalsten Momente seines Lebens gewesen. Die Familie scheint ihre neue Lebensphase als Eltern also in vollen Zügen zu genießen.

Instagram / michkeegan Michelle Keegan, Schauspielerin

Instagram / michkeegan Michelle Keegan, Schauspielerin

Getty Images Mark Wright und Michelle Keegan, September 2024