Darum hat Credo La Marca sein Instagram-Profil gelöscht

Temptation Island-Star Credo La Marca hat zu einem radikalen Schritt gegriffen: Er hat sein Instagram-Profil gelöscht. Bei der Angels Night von Kevin Platzer (26) alias Flocke sprach der Reality-TV-Star über die Gründe für seine Entscheidung. "Ich bin leider frisch getrennt. Das ist auch der Grund, warum ich mein Instagram-Profil gelöscht habe, weil ich mich einfach selbst finden möchte", erklärte er im Interview mit Promiflash.

Trotz dieser emotionalen Turbulenzen bleibt Credo in der Reality-TV-Landschaft ein gefragtes Gesicht. Wie er weiter im Gespräch mit Promiflash enthüllte, sei sein aktueller Beziehungsstatus sogar Gegenstand diverser Anfragen von Castingteams für neue Dating-Formate gewesen: "Das ist ziemlich witzig, dass du mich das fragst, weil viele Formate haben mich das auch vor ein paar Wochen gefragt, ob ich wieder Single bin." Doch die Zeit für romantische Abenteuer im Rampenlicht scheint für ihn vorerst vorbei. Credo betonte, dass er solche Angebote abgelehnt habe und den Fokus auf sich selbst richten möchte.

Dass Credo sich zurückziehen möchte, dürfte Fans nicht völlig überraschen. Bereits zuvor hatte er betont, sich nach einem authentischen Leben fernab von Kameras zu sehnen. Berühmt geworden durch eine Show, in der er seine Beziehung mit Elli Loretta auf die Probe stellte, hat Credo mit der erneuten Trennung nun einen persönlichen Wendepunkt erlebt. Der Dresdner schien jedoch schon länger auf der Suche nach mehr Tiefe und Lebenssinn zu sein und teilte in der Vergangenheit ähnliche Überlegungen zu einem Rückzug aus der Öffentlichkeit.

Anzeige Anzeige

Instagram / official_credolino Credo La Marca, Reality-TV-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / official_credolino Credo La Marca mit seiner Freundin, Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / official_credolino Credo La Marca mit seiner Freundin, September 2024