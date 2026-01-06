Scheidung: Nicole Kidman und Keith erzielen einen Vergleich

Nicole Kidman (58) und Keith Urban (58) haben sich auf einen Vergleich in ihrer Scheidung geeinigt – nur drei Monate, nachdem die Schauspielerin das Ende der 19-jährigen Ehe beantragt hatte. Laut Gerichtsdokumenten, die Daily Mail vorliegen, verzichten beide auf Kindes- und Ehegattenunterhalt, obwohl sie jeweils monatliche Einkommen von über 100.000 Dollar gemeldet haben. Die gemeinsame Regelung sieht zudem vor, dass Nicole den Großteil der Zeit mit den Töchtern Sunday Rose und Faith verbringt, während Keith sie an rund jedem zweiten Wochenende sieht. Mit der Einigung ist die Scheidung im Grunde durch – es fehlen nur noch die finalen Unterschriften unter dem Urteil.

Der Vergleich regelt außerdem, dass jede Seite ihre eigenen Anwalts- und sonstigen Kosten trägt. Beim Vermögen gilt das Prinzip "jeder behält, was er besitzt": Vom Hausrat über Fahrzeuge und Konten bis hin zu Investments und persönlichen Gegenständen bleibt alles bei dem, der es aktuell hat. Das Gericht bestätigte, dass sämtliche Ansprüche auf nachehelichen Unterhalt dauerhaft ausgeschlossen sind. Ob es einen Ehevertrag gab, ist laut Bericht unklar; in den Akten findet sich kein entsprechender Verweis. Auffällig ist, dass beide mit ihren Anwälten auf eine formale Beweisaufnahme verzichtet haben.

Bereits vor drei Monaten machten Berichte die Runde, dass es zwischen Nicole und Keith tiefgreifende Probleme gab. Nach Angaben von TMZ wohnte der Musiker schon seit Beginn des Sommers nicht mehr im gemeinsamen Haus in Nashville. Insider bestätigten damals, dass Keith sich eine eigene Wohnung gesucht hatte. Die Schauspielerin kümmerte sich in dieser Zeit allein um die beiden Töchter und versuchte offenbar, die Beziehung zu retten – ohne Erfolg. Kurz darauf reichte Nicole dann die Scheidung ein.

IMAGO / ABACAPRESS Nicole Kidman und Keith Urban, April 2018

Getty Images Nicole Kidman und Keith Urban, 2023

Getty Images Nicole Kidman und Keith Urban bei den AFI Life Achievement Awards 2024

