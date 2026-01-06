Ist Samira Yavuz' Playboy-Cover eine Nachricht an Ex Serkan?

Samira Yavuz (32) sorgt mit einem neuen Playboy-Cover für Gesprächsstoff – und viele fragen sich: Richtet sich die Botschaft an Ex-Partner Serkan Yavuz (32)? Die Reality-TV-Bekanntheit, die ihren späteren Mann 2021 bei Bachelor in Paradise kennenlernte und mit ihm 2023 Das Sommerhaus der Stars gewann, steht seit der öffentlich gewordenen Trennung Anfang des vergangenen Jahres alleine da. Nach mehreren Affären von Serkan leben die Eltern zweier Töchter getrennt. Im Interview mit dem Playboy sagt Samira deutlich, was der Schritt für sie bedeutet – und was er bei Serkan auslösen könnte.

Zunächst macht Samira unmissverständlich klar, wie groß die Provokation für ihren Ex gewesen wäre: "Für ihn wäre der Gedanke, seine Frau nackt in einem Magazin zu sehen, eine absolute Katastrophe gewesen", erklärt sie dem Playboy. Auf eine Reaktion von Serkan stellt sich die Influencerin dennoch ein. "Ich glaube, wenn er die Fotos sieht, wird er merken, dass ich meinen eigenen Weg gehe und dabei offensichtlich auch noch ganz gut aussehe. Wenn dabei auch nur für einen kurzen Moment der Gedanke aufblitzt: 'Das habe ich ziehen lassen', dann nehme ich das natürlich gerne mit", sagt sie dem Magazin. Die Worte kommen mit Ansage: Samira setzt auf Unabhängigkeit, Selbstbestimmung – und auf Bilder, die ihre Botschaft transportieren sollen.

Privat sind Samira und Serkan seit dem Liebes-Aus getrennte Wege gegangen, bleiben durch ihre zwei Töchter jedoch verbunden. Kennengelernt im TV, erlebte das Paar zunächst einen kometenhaften Aufstieg als Reality-Duo, prägte Social-Media-Momente und zeigte sich oft als eingeschworenes Team. Hinter den Kulissen wuchs jedoch der Druck der Öffentlichkeit – und die Beziehung hielt dem nicht stand. Samira präsentiert sich heute gerne als loyale Freundin, Familienmensch und jemand, der Nähe zu seinen Fans sucht. Serkan wiederum ist als charismatisches TV-Gesicht bekannt, das den schnellen Austausch mit der Community sucht. Beide teilen viel aus ihrem Alltag, achten aber darauf, ihre Kinder aus dem Rampenlicht zu halten. So bleibt ihre Geschichte nicht nur TV-Kapitel, sondern auch ein Stück gelebte Realität zwischen Scheinwerfern und Familienzeit.

RTL / Sebastian Meyer Samira Yavuz am Set von "Unter uns", 2025

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz im Urlaub, September 2025

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz mit ihren Töchtern Nova und Valea, Juni 2025