Geheimes Erfolgsrezept: Madonna enthüllt spirituelles Leben

Madonna (67) hat sich in ihrem ersten Podcast-Interview, das in der Reihe "On Purpose" von Jay Shetty (38) erscheint, eindrucksvoll offenbart und über ihre spirituelle Reise gesprochen. Die ungeschminkte Konversation beleuchtet, wie die Pop-Ikone kurz vor der Geburt ihrer ältesten Tochter Lourdes Leon (28) im Jahr 1996 den Weg zur Kabbala fand und wie dieser Schritt ihr Leben veränderte. "Erfolg bedeutet, ein spirituelles Leben zu führen", erklärte Madonna eindringlich. Die Künstlerin, die von ihren Fans für ihren Einsatz für Menschenrechte gefeiert wird, sprach auch über ihre Mission, Licht in die Dunkelheit zu bringen, sowie über die Bedeutung von Vergebung und Bescheidenheit.

Die siebenfache Grammy-Gewinnerin sprach zudem über die Herausforderungen ihres Lebens und wie ihre Spiritualität sie in schweren Zeiten getragen hat. Als Frau im Rampenlicht habe sie oft mit dem Urteil und den Meinungen anderer gerungen, doch letztendlich habe sie ihre Andersartigkeit als Stärke erkannt. "Nicht dazuzugehören, hat mich gerettet", erklärte sie. Neben tiefen Einblicken in ihre persönliche Reise stellte die Musikerin auch ihr neues spirituelles Projekt vor: Gemeinsam mit ihrem langjährigen Kabbala-Lehrer Eitan Yardeni startete sie den Kurs "The Mystical Studies of the Zohar", der eine tiefere Verbindung zu den Philosophien der Kabbala vermitteln soll.

Neben ihrer spirituellen Reise sorgt Madonna aktuell auch privat für Schlagzeilen. Nach einer vorübergehenden Trennung zeigte sie sich jüngst wieder glücklich vereint mit ihrem Partner Akeem Morris bei einem romantischen Spaziergang in Paris. Die Künstlerin, die bekannt ist für ihre unaufhaltsame Energie und Kreativität, plant zudem ein neues Kapitel in ihrer Karriere: So arbeitet sie an neuer Musik und kündigte ein neues Album an. Mit ihrer Rückkehr zu Warner Records und ihrer langjährigen Zusammenarbeit mit Stuart Price schaut Madonna optimistisch in die Zukunft – immer auf der Suche nach dem nächsten großen kreativen Moment.

Anzeige Anzeige

Getty Images Madonna, Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Madonna posiert auf der Met Gala 2025 in New York

Anzeige Anzeige

Instagram / madonna Akeem Morris und Madonna im April 2025