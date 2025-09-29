Erste Bilder: Julia Garner verwandelt sich in Madonna

Julia Garner (31), bekannt aus Erfolgsserien wie "Ozark" und "Inventing Anna", steht vor ihrer wohl bisher größten Herausforderung: In einem Biopic übernimmt sie die Rolle von Madonna (67). Die 29-jährige Schauspielerin verwandelt sich darin in die Pop-Ikone, die nicht nur musikalisch, sondern auch stilistisch die 80er-Jahre prägte. Bereits veröffentlichte Fotos im CR Fashion Book zeigen Garner in ikonischen Looks der Sängerin – darunter laszive Posen und die platinblonde Frisur, inspiriert vom "True Blue"-Album. Obwohl das Projekt seit Jahren in Planung ist, sorgt die Wahl Garners für große Aufmerksamkeit – nicht zuletzt, weil sie selbst im begleitenden Interview kein Wort darüber verliert.

Der geplante Film hat bereits eine lange Reise hinter sich. Erstmals kündigte Madonna 2020 an, einen Streifen über ihr eigenes Leben produzieren zu wollen. Gemeinsam mit renommierten Drehbuchautorinnen wie Erin Cressida Wilson und Diablo Cody begann die Arbeit, geriet jedoch bald ins Stocken. 2022 wurde schließlich Julia Garner als Hauptdarstellerin ausgewählt – nach einem besonders aufwendigen Casting-Prozess mit anspruchsvollen Tänzen, Lesungen und Gesangsübungen, alles unter der strengen Aufsicht von Madonna selbst. Anfang 2023 wurden die Dreharbeiten dann pausiert, da sich die Sängerin auf ihre Welttournee konzentrierte. Doch heißt es, sie und Garner seien weiterhin in engem Kontakt geblieben.

Für Julia Garner ist diese Rolle nicht nur eine große Ehre, sondern auch potenziell ein Meilenstein in ihrer Karriere. Die mehrfach preisgekrönte Schauspielerin ist bekannt dafür, sich mit äußerster Hingabe auf ihre Rollen vorzubereiten. Ihre blonde Lockenpracht und die lasziven Posen in den Aufnahmen verdeutlichen, wie sorgfältig sie Madonnas Präsenz authentisch einfängt. Fans warten gespannt auf den Moment, in dem sie als "Material Girl" auf der Leinwand – oder vielleicht auch in der angekündigten Netflix-Serie, die ebenfalls Madonnas Karriere beleuchten soll – zu sehen sein wird. Besonders für jüngere Zuschauer verspricht die Geschichte der Pop-Ikone einen faszinierenden Einblick in eine Ära, deren Einfluss bis heute spürbar ist.

Getty Images Julia Garner auf der Vanity Fair Oscar Party im März 2023

Getty Images Madonna, Mai 2025

Getty Images Julia Garner beim The Vulture Spot 2020 in Park City

