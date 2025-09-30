So bitter war Madonnas Sorgerechtsstreit mit Guy Ritchie

Die siebenfache Grammy-Gewinnerin Madonna (67) gab nun seltene Einblicke in die schwierige Zeit ihres Sorgerechtsstreits mit Ex-Mann Guy Ritchie (57). Während eines Interviews im Rahmen des Podcasts "On Purpose" von Jay Shetty (38) sprach die "Like a Virgin"-Sängerin über die Monate, in denen ihr Sohn Rocco Ritchie (25) lieber bei seinem Vater in London bleiben wollte, anstatt sie auf ihrer "Rebel Heart"-Tour zu begleiten. Madonna, die stets mit dem Älterwerden zu kämpfen scheint, beschrieb diese Phase als eine der schmerzlichsten ihres Lebens. "Ich dachte wirklich, es sei das Ende der Welt. Ich konnte es nicht ertragen", erklärte sie und gestand, dass die Vorstellung, ihren Sohn zu verlieren, für sie unerträglich war. "Jemand, der versucht, mir mein Kind wegzunehmen, war für mich wie ... der könnte mich genauso gut umbringen. So habe ich wirklich gedacht."

Der Streit begann im Dezember 2015 und zog sich über Monate, bis schließlich ein Gericht entschied, dass der damals 15-jährige Rocco bei seinem Vater in Großbritannien bleiben durfte. Madonna, die mit Guy Ritchie von 2000 bis 2008 verheiratet war, arrangierte sich schließlich mit der neuen Situation, auch wenn sie die Zeit auf der Bühne oft nur schwer durchstehen konnte: "Ich musste jeden Abend auf die Bühne gehen. Ich lag einfach auf dem Boden meiner Garderobe und weinte", erinnerte sich die Pop-Ikone, die noch immer im Musikgeschäft aktiv ist. Rocco, der mittlerweile 25 Jahre alt ist, hat sich als Künstler unter dem Namen Rhed einen Namen gemacht und betreibt eine Galerie in London. Dass er eigene Erfahrungen abseits des Rampenlichts machen konnte, habe ihn dahin gebracht, wo er heute ist. Im Gespräch mit Vogue Hong Kong betonte Rocco 2022 allerdings auch: "Ich könnte nicht stolzer auf meine Eltern sein und darauf, was sie erreicht und mir damit beigebracht haben."

Auch Madonna kann diese Zeit mittlerweile wohl hinter sich lassen. "Gott sei Dank habe ich dieses Gefühl nicht mehr", resümierte die Sängerin, die mit ihrem 38 Jahre jüngeren Partner Akeem Morris liiert ist, schließlich bei "On Purpose". "Letztendlich musste ich einige Lektionen lernen. Mittlerweile bin ich sehr gut befreundet mit meinem Sohn." Ihr Mutterstolz erstreckt sich dabei nicht nur auf Rocco, sondern auf alle ihre sechs Kinder, die sich in der Kunstwelt verwirklichen. "Wir sind eine Familie von Künstlern, aber wir sind auch einfach eine Familie", erklärte Madonna in einem früheren Interview und betonte, dass die gemeinsamen kreativen Unternehmungen sie zusammenschweißen. Rocco arbeitet nicht mehr nur in London. Dort lernte er auch seine Partnerin Olivia Monjardin kennen. Nach all den familiären Turbulenzen scheint in Madonnas Leben wieder etwas Frieden eingekehrt zu sein – zumindest was ihre Beziehung zu ihren Kindern betrifft.

Instagram / madonna Sängerin Madonna und ihr Sohn Rocco

Getty Images Madonna, Guy Ritchie mit den Kindern Rocco Ritchie und Lourdes Leon

Instagram / madonna Akeem Morris und Madonna im April 2025