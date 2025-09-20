Rückkehr zu Warner Records: Madonna kündigt neues Album an

Madonna (67) hat am Donnerstag offiziell bekanntgegeben, dass sie 2026 ein neues Album veröffentlichen wird – gedacht als Nachfolger ihres Erfolgsalbums "Confessions on a Dance Floor" von 2005. Für dieses Projekt kehrt die Pop-Ikone zu ihrem langjährigen Plattenlabel Warner Records zurück, bei dem sie die ersten 25 Jahre ihrer Karriere unter Vertrag stand, bevor sie später zu Live Nation wechselte. Gemeinsam mit Stuart Price, ihrem damaligen musikalischen Partner, wird sie an den neuen Songs arbeiten. "Ich freue mich, wiedervereint zu sein, und blicke gespannt in die Zukunft – Musik zu machen, Unerwartetes zu wagen und dabei vielleicht ein paar notwendige Gespräche anzustoßen", erklärte Madonna in einem offiziellen Statement.

Ihr Album "Confessions on a Dance Floor" eroberte mit Hits wie "Hung Up", "Sorry" und "Jump" die Charts weltweit und gilt bis heute als Meilenstein ihrer Karriere. An diesen Erfolg soll das neue Projekt anknüpfen – zugleich aber neue Wege einschlagen und das Unerwartete bieten, für das die Künstlerin seit Jahrzehnten steht. Auch Warner Records zeigt sich begeistert über ihre Rückkehr. "Madonna ist nicht nur eine Künstlerin, sie ist der Blueprint und der ultimative Kulturmotor", erklärten die Co-Vorsitzenden des Labels, Tom Corson und Aaron Bay-Schuck, in einer Stellungnahme.

Madonna, vielfach als "Queen of Pop" bezeichnet, begann ihre Karriere in den 1980er-Jahren in New York, als sie sich als junge Künstlerin durchschlug und schließlich ihren ersten Plattenvertrag erhielt. Die Zusammenarbeit mit Warner Records war nach eigener Aussage der Moment, in dem sich ihre Welt für immer veränderte. Seither hat sie die Popmusik nicht nur geprägt, sondern auch immer wieder neu definiert – mit kontroversen Themen, bahnbrechenden Musikvideos und innovativen Sounds. Ihre Ankündigung eines neuen Albums, mehr als zwei Jahrzehnte nach "Confessions on a Dance Floor", könnte nun eine weitere Ära in der Laufbahn der Musiklegende einläuten.

Getty Images Madonna, Mai 2025

Instagram / madonna Sängerin Madonna im Juni 2025

Backgrid /ActionPress Madonna verlässt Kunstausstellung ihres Sohnes Rocco, 2024