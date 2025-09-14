Bricht Taylor Swift bald diesen alten Rekord von Madonna?

Taylor Swift (35) steht kurz davor, eine der bedeutendsten Bestmarken der Musikbranchen-Geschichte zu brechen. Die Sängerin hat derzeit laut Daily Mail weltweit 248 Millionen Platten verkauft und könnte damit bald Madonna (67) überholen, die mit 252 Millionen Verkäufen den Titel der meistverkauften Künstlerin aller Zeiten innehat. Dieser Meilenstein könnte ausgerechnet kurz vor der Veröffentlichung ihres zwölften Studioalbums "The Life of a Showgirl" am 3. Oktober fallen. Während Fans sich auf dieses neue Projekt freuen, beglückt Taylor zudem mit Neuigkeiten aus ihrem Privatleben: Die 35-Jährige ist frisch mit Sportstar Travis Kelce (35) verlobt, wobei das Paar trotz des Ringtausches noch nicht zusammengezogen ist.

Schon jetzt sorgt das bevorstehende Album für außergewöhnliche Aufmerksamkeit. Durch rigorose Sicherheitsmaßnahmen hat Taylor während der Produktion ein Höchstmaß an Geheimhaltung sichergestellt. Nur ein handverlesener Kreis hatte Zugang zu den Aufnahmen, und strenge Vertraulichkeitsvereinbarungen wurden eingesetzt, um ungewollte Leaks zu verhindern. Sogar Streaming-Dienste wie Spotify vermeldeten Rekorde bei den Pre-Saves – eine Leistung, die Taylor den Fans vor allem durch ihre weltweit beachtete "Eras Tour" zu verdanken hat, während der die meisten Songs in Schweden eingespielt wurden. Es scheint sicher, dass dieses Album ein weiterer kolossaler Erfolg für die Musikerin werden wird.

Neben dem Rekord und der neuen Musik überrascht Taylor auch abseits ihrer Karriere mit strahlendem Glück. Ihr Partner Travis ist ebenfalls 35 Jahre alt, und die beiden wirken verliebt wie nie. Dennoch scheint die Musikerin weiterhin Wert auf Unabhängigkeit zu legen. Mit ihrem polarisierenden Showgirl-Motto für das kommende Album setzt Taylor zudem nicht nur musikalisch, sondern auch optisch neue Akzente. Dabei wird klar: Die erfahrene Sängerin probiert sich gerne aus und bleibt unermüdlich in ihrem Schaffen. Fans und Kritiker dürfen gespannt sein, wie Taylor ihre musikalische Ära mit dem neuen Album weiter prägen wird.

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Madonna, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / killatrav NFL-Star Travis Kelce und Sängerin Taylor Swift