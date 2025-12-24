Madonna schickt ihren Fans in Dessous sexy Weihnachtsgrüße

Dass Madonna (67) mit Vorliebe in sexy Outfits schlüpft, ist kein Geheimnis. Auch zu Weihnachten lässt die Popikone es sich nicht nehmen, ihren Fans einen heißen Look mitzugeben. Bei Instagram teilt sie die Aufnahmen eines Weihnachtsshootings mit ihrem Liebhaber Akeem Morris. Dabei posiert Madonna nicht nur zwischen Christbaum, ihrem Partner und ihren Zwillingen, sondern platzierte sich auch in knapper Unterwäsche: In einem cremefarbenen Korsett und Strumpfhaltern wirft die Sängerin einen verführerischen Blick in die Kamera. Weitere Aufnahmen zeigen sie in schwarzer Spitze und in einem roten Samtkleid mit einer Augenbinde, während Akeem als sexy Santa hinter ihr steht. "Santa möchte wissen... wart ihr brav oder unartig? Fröhliche Weihnachten", lautet der kecke Gruß unter den Bildern.

Madonnas Fans dürften von derartigen Bildern nicht besonders überrascht sein, immerhin zeigt sie sich regelmäßig in sexy Posen. Was weniger regelmäßig vorkommt, sind so intime Bilder mit ihrem Akeem. Der 29-Jährige ist bereits seit mehreren Jahren der Mann an der Seite der "Hung Up"-Interpretin. 2022 lernten sie sich bei einem Fotoshooting kennen, eine ernste Beziehung begann wohl aber erst später, denn zwischendurch hatte Madonna noch eine Romanze mit dem Profiboxer Joshua Pepper. Mittlerweile scheint Akeem sich aber in das Familienleben mit dem Popstar eingefügt zu haben. Er soll auch Madonnas sechs Kinder kennengelernt haben und sich gut mit ihnen verstehen.

Familie steht für Madonna trotz aller Erfolge nach wie vor an oberster Stelle. Neben Tochter Lourdes (29) aus der Beziehung zu Carlos Leon (59) und Sohn Rocco (25) aus der Ehe mit Guy Ritchie (57) adoptierte die Queen of Pop noch ihre Kinder David (20), Mercy (19) und die Zwillinge Stella (13) und Estere (13). Eigentlich hält Madonna ihre Familie weitestgehend aus der Öffentlichkeit, als sie am 20. Dezember den jüdischen Feiertag Chanukka zelebrierte, schenkte sie ihren Fans aber ein süßes Selfie mit den 13-jährigen Zwillingen. Die 67-Jährige saß selbst in der Mitte, während die beiden Mädchen links und rechts neben ihrer Mama in die Kamera lachten.

Anzeige Anzeige

Instagram / madonna Madonna und Akeem Morris

Anzeige Anzeige

Instagram / madonna Akeem Morris und Madonna im Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / madonna Madonna und ihre sechs Kinder im August 2024