Nahtoderlebnis: Madonna erschien Geist ihrer toten Mutter

Madonna (67) hat enthüllt, dass sie während eines lebensbedrohlichen Krankenhausaufenthalts im Jahr 2023 ein berührendes und gleichermaßen erschütterndes Erlebnis hatte. Die Sängerin, die aufgrund einer schweren bakteriellen Infektion mehrere Tage im Koma lag, berichtete kürzlich im Podcast "On Purpose with Jay Shetty" von einer Begegnung mit dem Geist ihrer verstorbenen Mutter. Im Traum erschien ihr die Mutter und fragte, ob sie mit ihr gehen wolle. "Ich sagte 'nein'", erinnerte sich Madonna. Ihre Assistentin, die sich zum selben Zeitpunkt im Raum befand, hörte diese Worte, obwohl die Musikerin noch bewusstlos war.

Das Ereignis brachte die Sängerin dazu, über ihr Leben nachzudenken und alte Konflikte zu überdenken, insbesondere ihre schwierige Beziehung zu ihrem Bruder Christopher. Jahrelang hatten die Geschwister kaum Kontakt zueinander, nachdem Christopher 2008 ein Buch über sie veröffentlicht hatte, das ihre Beziehung weiter belastete. Doch als Christopher vor Kurzem an Krebs erkrankte, schlugen die beiden ein neues Kapitel auf. Madonna unterstützte ihren Bruder in seinen letzten Tagen und konnte ihm schließlich verzeihen. "Es war eine Last, die von meinen Schultern genommen wurde", erklärte die Sängerin. Zusammen mit ihrem Bruder Frieden zu schließen, sei eine wichtige Lektion für sie gewesen.

Madonnas gesundheitlicher Rückschlag zwang sie dazu, ihre Welttournee zu pausieren und sich ihrer Genesung zu widmen. In dem Interview schilderte sie, wie sehr sie die Situation herausforderte und wie sie die lebensbedrohliche Infektion fast nicht überlebt hätte. Sie sprach offen über die Schwierigkeiten der Genesung und die Erkenntnis, dass selbst eine "Superwoman" wie sie verwundbar sei. Madonna, die mit fünf Jahren ihre Mutter durch Krebs verlor, sagte, sie habe aus dieser Erfahrung viel über Vergebung und das Loslassen von emotionalem Ballast gelernt. Die Zeit im Krankenhaus sei eine erschütternde, aber transformative Phase ihres Lebens gewesen.

