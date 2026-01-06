Peinlicher Ausrutscher für Kai Pflaume in seiner Quizshow

Bei "Wer weiß denn sowas?" hat Kai Pflaume (58) für einen dieser seltenen Momente gesorgt, in denen der Souverän selbst ins Straucheln gerät. In der jüngsten Ausgabe der ARD-Quizshow, aufgezeichnet mit den Teamkapitänen Bernhard Hoëcker (55) und Wotan Wilke Möhring (58) sowie den prominenten Gästen Yvonne Catterfeld (46) und Christoph Maria Herbst (59), kam die Runde auf eine Frage zu Lichtenfels. Als Christoph nachhakte, wo die Stadt liege, antwortete Kai ohne Zögern und mit viel Selbstvertrauen: "In den neuen Bundesländern, geografisch gesehen im Osten."

Na, wenn der Moderator sich da mal nicht täuscht. Denn nur Augenblicke später machte ein Einspieler alles klar: Der gesuchte Vorfall spielte in Lichtenfels in Oberfranken, also in Bayern. Das Studio reagierte mit Gelächter, Kai nahm den Lapsus sportlich und führte die Show ruhig weiter. Im Netz landete die Szene dennoch rasch: Nutzer diskutierten den geografischen Ausrutscher, viele mit einem deutlichen Augenzwinkern. "Ausgerechnet der Quizmaster" – dieser Satz tauchte dabei immer wieder auf.

Privat und abseits des Ratefiebers ist Kai ohnehin für seine Bodenständigkeit bekannt. Der Moderator, der in der DDR aufwuchs und seit Jahren im Süden Deutschlands lebt, zeigt in sozialen Medien regelmäßig Einblicke in seinen Alltag, vom Joggen bis zu kurzen Begegnungen mit Fans. Im Fernsehstudio ist er stets für einen lockeren Spruch und ein ehrliches Lachen zu haben. Auch in Interviews betont der TV-Entertainer, dessen Karriere als "Herzblatt"-Kandidat begann, häufig, wie wichtig ihm humorvolle Momente in der Show sind. "Wer weiß denn sowas?" bleibt trotz (oder gerade wegen) solcher überraschenden Augenblicke ein Publikumsliebling, nicht zuletzt dank Kais charismatischer und unerschütterlicher Bühnenpräsenz.

Getty Images Kai Pflaume, TV-Star

Instagram / kaipflaume Kai Pflaume im Oktober 2023

Instagram / kaipflaume Kai Pflaume, Moderator