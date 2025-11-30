Geplatzte Zyste stoppt Jojo Siwa nicht: Sie zieht Show durch

Schmerz-Schock kurz vor der Show: JoJo Siwa (22) wurde am Freitag in Minnesota mit "qualvollen Schmerzen" per Notruf ins Krankenhaus gebracht – nur Stunden, bevor sie in der Mall of America auftreten sollte. Die Social-Media- und "Dance Moms"-Bekanntheit schilderte am Samstag auf TikTok, sie habe "nicht atmen" können und sei beinahe "weggetreten". Ihre Mutter habe ihr sogar beim Anziehen helfen müssen, bevor Rettungskräfte sie abholten. Im Krankenhaus ergab der Ultraschall: Eine Zyste am Eierstock war geplatzt und blutete in den Bauchraum. Die Ärztinnen und Ärzte erklärten, die Situation könne sich von selbst beruhigen. JoJo biss die Zähne zusammen und stand noch am selben Tag auf der Bühne in Bloomington.

Im TikTok-Clip erzählte JoJo, sie habe nach der Schmerzbehandlung sogar "im Krankenhausbett getanzt", ehe die Untersuchung die geplatzte Zyste bestätigte. Sie betonte, es habe viele Menschen gegeben, "die in der Mall of America auf diese Performance warten", und sie wolle niemanden enttäuschen. Nach der Entlassung bedankte sie sich bei ihrem Team im weißen Kittel: "Danke für all die guten Wünsche, dankbar für die Ärztinnen, Ärzte und Pfleger, die so schnell gearbeitet haben und mir geholfen haben, rechtzeitig zurückzukommen, keep it pushing", schrieb sie auf TikTok. Gleichzeitig dämpfte sie Erwartungen: "Ich bin nicht bei hundert Prozent", erklärte sie ihren Followern und kündigte an, im Zweifel wieder ins Krankenhaus zu gehen.

Privat fiebert JoJo den Feiertagen in England entgegen: Auf Instagram verkündete sie, Weihnachten mit Chris zu verbringen. Das Paar hatte sich bei "Celebrity Big Brother UK" kennengelernt und verbringt seitdem viel Zeit miteinander. Bei einem Konzert in Birmingham saßen Chris, seine Eltern Val und Paul und sein Bruder Ben neben JoJos Eltern Tom und Jessalynn im Publikum – die Sängerin nannte die Gäste "Ehrengäste", wie Videos laut Daily Mail zeigen. Backstage überraschte Chris seine Partnerin mit Blumen. Für JoJo war klar: "Es wird eine gute Show, ich bin heute auf meinem besten Benehmen", sagte sie dem Publikum.

Getty Images JoJo Siwa bei Billboard Women in Music im YouTube Theater im März 2025 in Kalifornien.

Instagram / itsjojosiwa JoJo Siwa und Chris Hughes, November 2025

Instagram / itsjojosiwa Chris Hughes und JoJo Siwa