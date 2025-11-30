Nach Ray Js Verhaftung: Seine Mutter verteidigt ihn online

Am Donnerstagmorgen, dem 27. November, wird Ray J (44) während eines Livestreams festgenommen – der Sänger soll dabei eine Waffe auf seine entfremdete Ehefrau Princess Love (41) gerichtet haben. Nur wenige Stunden danach meldet sich seine Mutter Sonja B. Norwood auf Facebook zu Wort und verteidigt ihren Sohn. In der Kommentarspalte schreibt ein Nutzer: "Du hast einen schrecklichen Sohn erzogen. Schöne Feiertage!" Sonja kontert kurz und deutlich: "Tut mir leid, aber das glaube ich nicht." Zuvor hatte sie, noch ganz im Thanksgiving-Modus, öffentlich erklärt, der turbulente Tag habe mit einem "guten Familien-Thanksgiving" geendet und kündigte an, am nächsten Tag weiterzuziehen – Ziel: Detroit.

In ihrem Beitrag wünschte Sonja den Followern zunächst einen schönen Feiertag: "Ich hoffe, jede und jeder von euch hatte ein dankbares Thanksgiving. Der Tag begann etwas holprig, aber wir hatten ein gutes Familien-Thanksgiving. Lieb euch alle, morgen geht es wieder auf die Straße. Detroit! Bis bald!" Hintergrund: Sonja begleitet aktuell Tochter Brandy und Monica auf Tour. Als der kritische Kommentar eintrifft, antwortet sie mit dem knappen Dementi – und schweigt anschließend, obwohl der Nutzer nachlegt: "Du findest, mit Waffen zu fuchteln und Frauen in Pools zu werfen, repräsentiert den Mann, den du erzogen hast? Nun, ich hoffe, ich mache es bei meinen besser."

Abseits der aktuellen Aufregung ist die Familie seit Jahren eng miteinander verflochten. Brandy ist nicht nur die große Schwester von Ray J, sondern auch künstlerisch eine wichtige Bezugsperson. Sonja ist seit Langem die Managerin an der Seite ihrer Kinder und tritt regelmäßig als ruhender Pol hinter den Kulissen auf, wenn es öffentlich stürmisch wird. Ray J und Princess Love machten ihre Beziehung über Reality-Formate bekannt und gaben Einblicke in ihr Familienleben, das immer wieder zwischen roten Teppichen, Tourbussen und privaten Momenten pendelte. Für Sonja steht dabei sichtbar das Prinzip Zusammenhalt im Vordergrund – "Family First", wie sie es in ihrem Post betont.

Getty Images Ray J in Miami, Mai 2011

Getty Images Ray J und Princess Love, Juni 2022

Getty Images Ray J, Rapper