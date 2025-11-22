Fans müssen sich gedulden: "Zombieland 3" kommt erst 2029

Die Fans der Zombie-Komödie "Zombieland" müssen sich noch bis 2029 gedulden, denn erst dann soll der heiß erwartete dritte Teil der Kult-Filmreihe erscheinen. Regisseur Ruben Fleischer bestätigte kürzlich gegenüber dem US-Branchenmagazin Deadline, dass die ersten Gespräche über "Zombieland 3" derzeit laufen. Nach dem Zehnjahresrhythmus der Vorgängerfilme – der erste Teil erschien 2009, die Fortsetzung 2019 – könnte der neue Film also pünktlich gemäß diesem Schema erscheinen. Die endgültige Besetzung ist noch nicht offiziell bekannt, aber Emma Stone (37), Woody Harrelson (64), Jesse Eisenberg (42) und Abigail Breslin (29) könnten wieder dabei sein.

Schon bei "Zombieland 2" äußerte Regisseur Ruben damals gegenüber Entertainment Weekly: "Wir hatten alle so viel Spaß dabei, diesen Film zu drehen, dass wir uns glücklich schätzen würden, nach Zombieland zurückzukehren." Die Filmreihe überzeugte bislang nicht nur durch ihren Humor, sondern auch an den Kinokassen. Der erste Teil spielte weltweit fast 88 Millionen Euro ein, bei nur knapp 20 Millionen Euro Budget. Der Nachfolger "Zombieland 2: Doppelt hält besser" war mit einem Gewinn von gut 105 Millionen Euro bei einem höheren Budget von 36 Millionen Euro ebenfalls erfolgreich, wenn auch weniger beliebt. So oder so erfreut sich der Film weiterhin einer treuen Fangemeinde, insbesondere durch die Veröffentlichungen auf DVD und Blu-ray.

Die Idee eines Zehnjahresplans für die Fortsetzungen stammt offenbar auch von den Stars selbst. Ruben Fleischer verriet, dass Emma Stone scherzhaft vorschlug, alle zehn Jahre einen neuen Teil zu drehen. Zudem sei Woody Harrelson, wie Fleischer betonte, fit und motiviert, das Franchise noch viele Jahre lang zu begleiten. Die FILMSTARTS-Community bewertete den ersten Teil mit beeindruckenden 4,14 von fünf Sternen und platzierte ihn direkt hinter dem Genre-Klassiker "Die Nacht der lebenden Toten". Es bleibt spannend, ob "Zombieland 3" dieselbe Begeisterung wecken kann – die Fans werden es spätestens 2029 erfahren. Bis es so weit ist, gibt es ausreichend Möglichkeiten, die Stars der Zombieland-Reihe in anderen tollen Produktionen zu bewundern.

Anzeige Anzeige

Emma Stone, Woody Harrelson, Jesse Eisenberg und Abigail Breslin in "Zombieland"

Anzeige Anzeige

"Zombieland" mit Woody Harrelson, Jesse Eisenberg und Emma Stone

Anzeige Anzeige

Getty Images Emma Stone bei den Golden Globes 2025