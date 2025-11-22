Würde "Make Love, Fake Love"-Cansin erneut ins TV gehen?

Cansin, bekannt aus der dritten Staffel der Realityshow Make Love, Fake Love, denkt offenbar nicht daran, den Fernsehalltag hinter sich zu lassen. Bei Momo Chahines exklusiver Geburtstags- und Releaseparty in Dortmund ließ der Reality-TV-Star durchblicken, dass er sich durchaus vorstellen kann, erneut an einem Format teilzunehmen. "Oh, ich bin für viele Formate offen. Also, es hat mir bis jetzt sehr viel Spaß gemacht. Ich würde mich freuen, wenn da noch was kommt – mal schauen", verriet er im Interview mit Promiflash.

Inhaltlich blieb Cansin bewusst vage, als es darum ging, welche Shows ihn reizen könnten. "Das lasse ich mal offen", gab er sich gegenüber Promiflash geheimnisvoll und deutete damit an, dass er sich nicht festlegen will – ob Datingshow, Reality-Abenteuer oder Competition-Format, alles scheint möglich. Bleibt also abzuwarten, auf welche Shows sich seine Fans zukünftig freuen dürfen.

Auf der Party sprach der ehemalige Datingshow-Kandidat zudem offen über sein Liebesleben. Die Suche nach der großen Liebe stand für ihn damals aber nicht im Vordergrund. "Ich bin aktuell viel unterwegs. Also, ich genieße die Zeit momentan, lerne neue Leute kennen, und ja, das würde für mich jetzt momentan keinen Sinn machen, eine Beziehung einzugehen", erklärte er gegenüber Promiflash. Vielmehr konzentrierte sich der Reality-Neuling zu der Zeit auf seine beruflichen Ziele. "Ich arbeite viel. Ich mache eine Fortbildung", verriet Cansin bei dem Event, ohne konkret zu werden.

Instagram / cansin.lsy Cansin, "Make Love, Fake Love"-Kandidat

RTL / Pervin Inan-Serttas "Make Love, Fake Love"-Kandidat Cansin

Instagram / cansin.lsy Cansin, "Make Love, Fake Love"-Kandidat

