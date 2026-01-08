Geheime Marvel-Rolle: Sadie Sink im neuen "Spider-Man"-Film

Sadie Sink (23) mischt das Marvel-Universum auf – und erfuhr selbst zuerst aus dem Internet davon! In der "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" verriet die Stranger Things-Darstellerin, dass sie durch Fan-Gerüchte von ihrer Besetzung in "Spider-Man: Brand New Day" erfahren habe. Zwei Tage nachdem online gemunkelt wurde, sie sei an Bord, kam tatsächlich die Anfrage. Welche Figur sie in dem für Ende Juli angekündigten Kinofilm spielt, bleibt streng geheim. "Es ist Folter", sagte Sadie über das Stillschweigen und deutete an, dass an manchen Theorien manchmal etwas Wahrheit steckt. Gedreht wurde in Glasgow, Regisseur Destin Daniel Cretton hat die Dreharbeiten inzwischen abgeschlossen.

Im Gespräch mit Jimmy Fallon (51) schilderte Sadie, wie rasant alles ging: "Da stand online: 'Sadie Sink ist im neuen Spider-Man.' Ich dachte: 'Hm? Bin ich das?' Und zwei Tage später fragten sie mich", erzählte sie in der Show. Bereits zuvor hatte sie gegenüber Entertainment Weekly die anhaltenden Spekulationen – darunter die Mary-Jane-Gerüchte – mit einem Augenzwinkern abgefedert: Haare ließen sich schließlich färben, meinte sie, ohne mehr zu verraten. Branchenblätter wie Deadline hatten ihre Verpflichtung schon im März gemeldet, zudem stößt Liza Colón-Zayas in einer nicht näher genannten Rolle zum Cast. Nach dem Drehstart im August verkündete Cretton vor wenigen Wochen: "Die Dreharbeiten sind abgeschlossen." – perfekt im Zeitplan für den Kinostart am 31. Juli.

Abseits der Geheimniskrämerei zeigt Sadie, wie sie mit Hype und Heimlichtuerei umgeht: Im Freundeskreis spricht die Schauspielerin nach eigenen Worten offener, in der Öffentlichkeit bleibt sie diszipliniert, wie Deadline berichtet. Wer sie aus "Stranger Things" kennt, weiß, dass sie es liebt, Rollen mit Intensität anzupacken und dabei Details zu hüten. Ihre Fans schätzen genau das Zusammenspiel aus Bodenständigkeit und Überraschungsmoment, das auch hier wieder zu greifen scheint. Während das Netz weiter rätselt, genießt Sadie die Vorfreude – und die kleine Genugtuung, dass dieses Mal aus einem Gerücht tatsächlich Wirklichkeit wurde.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sadie Sink, "Stranger Things"-Darstellerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Sadie Sink bei der Premiere von "The Whale"

Anzeige Anzeige

Getty Images Sadie Sink, Schauspielerin