Vor Dschungelcamp: Gil Ofarim reagiert auf Boykott-Aufrufe

Gil Ofarim (43) zieht ins Dschungelcamp – und das sorgt schon vor dem eigentlichen Staffelstart für gewaltigen Wirbel. Der Sänger, der nach seinem Gerichtsprozess und dem Rückzug aus der Öffentlichkeit nun sein TV-Comeback plant, ist Teil der neuen Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!", die ab dem 23. Januar täglich bei RTL und RTL+ läuft. Unter mehreren Instagram-Posts zur Show hagelt es deshalb Boykott-Aufrufe: Einige Nutzer schreiben dort etwa "Mit Gil schau ich das nicht" oder "Gebt Straftätern keine Plattform!" In einem RTL-Einspieler mit dem Titel "Vorbelastet ins Dschungelcamp?" reagiert Gil jetzt selbst auf die anhaltende Kritik und kündigt an, sich "authentisch" und von einer neuen Seite zeigen zu wollen: "Ich habe mich weiterentwickelt", betont der 43-Jährige.

Gil stellt den Boykottaufrufen eine klare Botschaft entgegen: "In der Zeit, in der ich von der Bildfläche weg war, hat sich vieles geändert in meinem Leben", erklärt er. Und auch der Sender hält trotz aller Kritik an der Besetzung fest. Laut TV Spielfilm verwies RTL in einer Stellungnahme auf den reflektierten Umgang des Sängers mit seiner Vergangenheit: "Gil Ofarim hat sich für seine falschen Anschuldigungen juristisch verantwortet. Sein Weg umfasst mehr als die damaligen Ereignisse. Wie er heute mit seiner Vergangenheit umgeht, sehen wir ab dem 23. Januar." Mit dieser starken Rückendeckung blickt Gil gelassen auf die kommenden Wochen: "Ich kann mir letztendlich wahnsinnig viele Gedanken machen oder mich verrückt machen, aber letztendlich entscheiden es die Leute immer selber", so der Musiker im Einspieler.

Privat hatte Gil sich nach dem Gerichtsprozess weitgehend aus dem Rampenlicht verabschiedet und sein Leben neu sortiert. Der Musiker, der schon als Teenie-Schwarm in den 90ern bekannt wurde, konzentrierte sich zuletzt vor allem auf seine Familie und die Musik, bevor er nun wieder häufiger vor Kameras treten will. Die Teilnahme am Dschungelcamp ist damit nicht nur ein weiterer, sondern der sichtbarste Schritt seines Versuchs, im Fernsehen Fuß zu fassen und sich einem Millionenpublikum erneut zu präsentieren. Während einige Fans ihn weiterhin kritisch sehen und hoffen, die Einreiseregelungen in Australien könnten seine Teilnahme doch noch verhindern, freuen sich andere auf einen ganz neuen Gil – einen Künstler, der nach eigenen Worten nicht in der Vergangenheit stehen bleiben, sondern "aufstehen und von vorne anfangen" möchte.

Instagram / gilofarim Gil Ofarim, Sänger

RTL Die Dschungelcamp-Kandidaten 2026

Imago Gil Ofarim bei seiner Verhandlung im November 2023