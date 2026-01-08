Geheimer Streit zwischen Nicole Kidman und Keith Urban?

Nicole Kidman (58) und Keith Urban (58) sollen hinter verschlossenen Türen heftig aneinandergeraten sein – so schildern es laut Daily Mail Insider, die von einem "explosiven" Streit berichten. Demnach habe sich die Auseinandersetzung in den vergangenen Wochen zugespitzt, während beide zwischen Setterminen, Studiozeiten und öffentlichen Auftritten pendelten. Im Auge der Öffentlichkeit ging die Scheidung von der Schauspielerin und dem Musiker ohne Zankereien über die Bühne, doch im Privaten soll es brodeln. Offiziell nehmen weder Nicole noch Keith Stellung zu den Gerüchten.

Nach Informationen aus dem Umfeld des Ex-Paares soll besonders die Abstimmung ihrer prall gefüllten Terminkalender für Konflikte sorgen. Nicole dreht und produziert mehrere Filme parallel, Keith ist im Studio und bereitet Auftritte vor. Ein Insider beschreibt die Stimmung als angespannt, aber kontrolliert: Öffentlich bleibe alles professionell, privat wolle man Lösungen finden. "Es geht darum, den richtigen Rhythmus zwischen Beruf und Zuhause zu finden", zitiert das Blatt eine Person aus dem näheren Kreis.

Nicole und Keith haben im vergangenen Jahr ihr Liebes-Aus nach fast 20 Ehejahren publik gemacht. Im Stillen wurde die Scheidung eingereicht, die nun kurz vor der Vollendung steht: Eine Einigung konnte bereits erzielt werden, nun fehlen nur noch die finalen Unterschriften unter dem Urteil. Ein wichtiger Faktor sind dabei ihre zwei gemeinsamen Töchter Faith Margaret (15) und Sunday Rose (17), die fortan ihre Zeit zwischen den Anwesen ihrer Eltern in derselben Nachbarschaft in Nashville aufteilen werden.

Imago Nicole Kidman und Keith Urban bei den Academy of Country Music Awards 2018 in Las Vegas

Getty Images Keith Urban und Nicole Kidman im September 2023 in New York City

Getty Images Keith Urban und Nicole Kidman, April 2024