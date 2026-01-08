Wusste Samira Yavuz über Evas Dschungelcamp-Einzug Bescheid?

Samira Yavuz (32) steht kurz vor ihrem Einzug ins Dschungelcamp in Australien – und dort wartet eine Begegnung mit Sprengkraft: Im Camp trifft sie auf Eva Benetatou (33), die einst eine Nacht mit Samiras Noch-Ehemann Serkan Yavuz (32) verbracht hatte, während Samira schwanger war. Ob sie im Vorfeld wusste, dass Eva ebenfalls dabei ist? Das verrät die Reality-TV-Bekanntheit jetzt in ihrem Podcast "Main Character Mode": "So wie ihr wusstet, dass ich dabei sein werde – über die Presse und so – wusste ich, dass sie dabei sein wird. Als ich meine Zusage gegeben habe und die Verträge da waren, war mir eigentlich zu 99,9 Prozent klar, dass sie auch da sein wird", erzählt Samira und ergänzt: "Ich lehne mich so weit aus dem Fenster, dass ich sage: Sie wurde gefragt, als man wusste, dass ich dabei bin."

Gleichzeitig wehrt sie Vorwürfe ab, sie habe jemals ausgeschlossen, mit Eva in einem Format aufzutreten: "Leute, das habe ich nie gesagt." Für Samira sei vielmehr schon früh absehbar gewesen, dass die beiden Realitystars irgendwann in einem Format landen würden. Trotz des explosiven Set-ups zeigt sie sich im Hinblick auf das bevorstehende Aufeinandertreffen erstaunlich gefasst. "Ich bin gespannt, wie es wird – aber es ist jetzt nichts, wo ich gesagt hätte, das habe ich mir gewünscht", betont die Bachelor in Paradise-Bekanntheit. Eine Linie bleibt für sie aber unverrückbar: "Ich habe nur gesagt, es wird niemals passieren, dass ich mich mit ihr über Serkan streite. Für mich gibt es überhaupt keinen Streitpunkt, was diese Nacht von denen betrifft. Darüber will ich gar nicht reden."

Die ehemalige Sommerhaus-Gewinnerin hatte sich zuletzt ohnehin von Serkan distanziert. Im Gespräch mit Bild offenbarte sie, eine klare Grenze bezüglich des Vaters ihrer Kinder gezogen zu haben: "Mit Serkan ist es aktuell schwierig. Ich brauchte jetzt erst mal zwei Monate Kontaktabbruch." Die angespannte Situation zwischen den beiden eskalierte offenbar so weit, dass Samira jede direkte Kommunikation unterband. Zur Regelung rund um den gemeinsamen Nachwuchs betonte sie aber: "Er ist Papa dieser Kinder." Feste Tage wurden vereinbart und die Übergaben liefen über Dritte, damit kein direkter Kontakt stattfinden musste. "Er darf auf jeden Fall Papa sein und bleiben – auch wenn ich keinen Kontakt zu ihm pflege", stellte Samira klar.

Anzeige Anzeige

RTL, RTL Collage: Samira Yavuz und Eva Benetatou

Anzeige Anzeige

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz und Evanthia Benetatou

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz mit ihren Töchtern Nova und Valea, Juni 2025