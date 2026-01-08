Tiffany Trump strahlt acht Monate nach der Geburt in Kleid

Tiffany Trump (32) zeigt sich acht Monate nach der Geburt ihres Sohnes zurück im Rampenlicht – und wie! Auf Instagram präsentierte die Tochter von Donald Trump (79) ein ärmelloses, figurbetontes schwarzes Perlenkleid mit hohem Kragen, das ihre Silhouette betonte und für reichlich Staunen in den Kommentaren sorgte. Dazu kombinierte Tiffany silberne Plateauschuhe und eine funkelnde, diamantbesetzte Uhr. Die 32-Jährige trug ihr blondes Haar in weichen Wellen, das Styling wurde mit Smokey Eyes und einem neutralen Lippen-Ton abgerundet. Entstanden sind die neuen Aufnahmen in den vergangenen Tagen, geteilt hat Tiffany sie selbst, begleitet von einer souveränen Pose und viel Glamour an ihrer Seite: mit Ehemann Michael Boulos (28) im Hintergrund ihres neuen Familienlebens.

Der Auftritt fällt in eine Serie eleganter Abendlooks, die Tiffany seit dem Frühjahr bevorzugt. Über die Feiertage setzte sie im Weißen Haus mit einem ärmellosen schwarzen Kleid und rotem Lippenstift einen markanten Akzent. Schon zuvor glänzte sie bei den Kennedy Center Honors in einer dunkelgrünen Samtrobe mit Gürtel, die die Schultern betonte – inklusive glitzerndem Spiegel-Selfie. Fans bemerkten dabei eine subtile Typveränderung: Ihr sonst platinblondes Haar wirkt nun eine Spur dunkler und wärmer, was den klassischeren Stil der neuen Outfits unterstreicht, wie HELLO! berichtet.

Tiffany und Michael lernten sich 2018 im Urlaub auf den griechischen Inseln kennen, eine Begegnung, an der auch Lindsay Lohan (39) beteiligt war. Der Unternehmer machte später im Rosengarten des Weißen Hauses einen Heiratsantrag – der Ring: ein 13-Karat-Diamant im Emerald-Cut. 2022 folgte die Hochzeit in Mar-a-Lago, seit Mai ist das Paar zu dritt. Tiffanys Mutter Marla Maples (62) schwärmte auf Instagram von ihrem ersten Enkel und teilte rührende Bilder aus den Anfangstagen. Tiffany, die als einziges Kind aus der Ehe von Donald Trump und Marla geboren wurde, pflegt auf Social Media einen Mix aus Glamour und Familiennähe – zwischen Abendrobe und Babydecke, zwischen roten Teppichen und stillen Momenten zu Hause.

Tiffany Trump, September 2018 in New York City

Instagram / tiffanytrump Tiffany Trump strahlt im Kleid

Getty Images Tiffany und Donald Trump, August 2020