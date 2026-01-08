So bereitet sich AYTO-Lina auf "TV Total Turmspringen" vor

Lina Westphal wagt sich beim diesjährigen TV Total Turmspringen vom Sprungbrett. Am 10. Januar wird das Event in Berlin stattfinden – und die Are You The One?-Bekanntheit bereitet sich seit Ende Dezember intensiv darauf vor. Regelmäßig trainiert sie hart, um ihre Technik zu verbessern und den Sprung ins Wasser zu meistern. "Die Wasseroberfläche ist immer härter als du selbst, wenn du nicht aufpasst", betont sie im Interview mit Promiflash und berichtet, bläulich-lila Flecken seien zum Trainingsalltag geworden. Trotz des Spaßes im Training bringt sie auch großen Respekt für die Sportart mit, denn Turmspringen sei härter, als viele es vermuten würden.

Lina glaubt, dass ihre Chancen gegen die anderen Kandidaten eher gering sind, vor allem im Vergleich zu erfahrenen Teilnehmern wie Annabelle Mandeng (54), mit der sie oft trainiert hat. Bereits in ihrer Kindheit hatte Lina kurzzeitig auf dem Sprungbrett gestanden, doch von dieser Erfahrung profitiert sie laut eigener Aussage heute kaum. Mit ihrer humorvollen Art sieht Lina dennoch eine klare Herausforderung: "Mein größter Gegner ist definitiv die Oberflächenspannung des Wassers!" Beim falschen Eintauchen aus fünf Metern Höhe fühle sie sich wie Beton, erklärt sie. Dies mache Turmspringen zu einer körperlich anspruchsvollen und nicht zu unterschätzenden Herausforderung.

Auch hinter den Kulissen sorgt das diesjährige "TV Total Turmspringen" im Vorfeld für Gesprächsstoff. Annabelle hatte nämlich mit Bedenken ihres Mannes Hayo zu kämpfen. Im Promiflash-Interview erzählte die Schauspielerin: "Hayo ist als Unfallchirurg und Orthopäde eher dagegen, dass ich diese Risikosportart wieder aufnehme." Da sie eine verschraubte Wirbelsäule hat, war die Sorge ihres Ehemanns besonders groß. Dennoch ließ sie sich nicht von ihrem Plan abbringen. "Er weiß, wie viel mir daran liegt", erklärte sie weiter. Trotz aller Bedenken stand ihr Mann ihr unterstützend zur Seite und begleitete sie in der spannenden Zeit.

Das "TV Total Turmspringen" wird am 10. Januar 2026 live ab 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn übertragen.

Instagram / ballerlina Lina Westphal, Realitystar

Instagram / ballerlina Lina Westphal, Realitystar

Getty Images Annabelle Mandeng, Juni 2025