"Massives Koksproblem": Yasin Mohamed nahm 16 Mal Ayahuasca

Yasin Mohamed (34) spricht so offen wie selten über seine Vergangenheit: In einem YouTube-Interview mit Danilo Cristilli (29) erzählt Yasin, wie ihn Alkohol und Drogen aus der Bahn geworfen haben und warum er schließlich die radikale Flucht nach vorn wagte. Tief im Dschungel von Peru schloss er sich einem Ayahuasca-Retreat bei einem Schamanen an, den er als "weltältesten Schamanen" beschreibt. "[Ich] habe mir das 16 Mal oder so gegeben. Ich war, glaube ich, über fünf Wochen dort, und jeden zweiten, dritten Tag ging es ab", offenbart er. Der Temptation Island-Star habe gehofft, in den psychedelischen Ritualen eine Lösung für sein schweres Drogenproblem zu finden.

Im Gespräch mit Danilo erklärt Yasin, dass er sich schon lange mit seinem Ego und seinem Konsum herumschlug: "Ich habe ein massives Kokainproblem gehabt. Massiv! Und dazu das Egoproblem." Als ihm alles zu viel wurde, sei der Entschluss gefallen, Hilfe außerhalb seines gewohnten Umfelds zu suchen. Im Retreat in Peru erlebte der ehemalige Love Island VIP-Teilnehmer zunächst Ernüchterung: In den ersten drei Sitzungen habe er "nichts gespürt", weshalb er die Dosis erhöhte. Dann habe die Wirkung brutal eingesetzt: "Ich dachte, jetzt sterbe ich. Ich war mir 100 Prozent sicher, felsenfest überzeugt, jetzt sterbe ich." Ausgerechnet in diesem Moment der Panik berichtet Yasin von einem emotionalen Wendepunkt.

"Langsam hat es auf einmal in meinem Kopf angefangen zu rattern, und dann war ich so: 'Krass, du bist in Südamerika in irgendeinem Tempel, irgendwo im Dschungel, verreckst, neben dir sind die Leute, denen ist das sche*ßegal – was machst du jetzt?", erzählt er und ergänzt: "Und dann weißt du: Wenn ich gehe, dann muss ich mit mir gehen.'" Der einstige Ex on the Beach-Teilnehmer habe sich daraufhin selbst umarmt und zum ersten Mal in seinem Leben eine immense Selbstliebe gespürt. Sein großes Learning fasst Yasin mit einfachen Worten zusammen: Man komme alleine auf die Welt und gehe alleine, und am Ende sei es das Wichtigste, sich selbst an der Seite zu haben.

Anzeige Anzeige

Instagram / yasin__11_ Yasin Mohamed, April 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / yasin__11_ Yasin Mohamed, Juli 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / yasin__11_ Yasin Mohamed, August 2025